Pide Peña unidad para soluciones de fondo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Al arrancar la colecta nacional 2017 de la Cruz Roja Mexicana, que lleva el lema “Por favor no cierres los ojos”, el presidente Enrique Peña Nieto lanzó un llamado a la unidad nacional y a actuar en un mismo frente para afrontar los retos del País.En el Salón “Adolfo López Mateos” de la Residencia Oficial de Los Pinos, ante integrantes del Patronato de la Cruz Roja y secretarios del gabinete presidencial, el mandatario recordó que, desde finales de 2016, con frecuencia ha hablado de la unidad nacional para hacer frente a los retos.“No se trata de unidad que pide que todos hablen con una sola voz, como lo he expresado anteriormente, ni que todos aprueben las políticas de un gobierno ni que todos compartan las mismas ideas, me refiero más bien a la unidad que nos hace avanzar en conjunto en favor de nuestros valores y de las grandes causas nacionales”, expresó el Jefe del Ejecutivo federal.Reconoció que uno de los ejemplos más claros de unidad nacional, generosidad y altruismo es la labor de la Cruz Roja Mexicana para ayudar a quien más lo necesita.El Presidente reconoció la labor de médicos, enfermeras y de los más de 43 mil voluntarios de esta institución y también lanzó un llamado a que los mexicanos se sumen y respalden esta buena causa y con ello rebase la meta de los 355 millones de pesos en este 2017. El año pasado, la colecta sumó 351 millones de pesos.“Hago votos para que esta colecta no sólo alcance la meta de recaudación de 355 millones de pesos que se han propuesto llevar a cabo, yo espero que ante este llamado a la unidad y a la solidaridad de todos los mexicanos podamos dar un mayor aporte y espero que iniciemos con una buena colecta en este espacio en el que no se aceptan monedas, sólo billetes, para poder llenar las alcancías que tienen aquí quienes nos acompañan”, indicó.Previo a depositar en las alcancías de la Cruz Roja el primer donativo que arranca con la colecta nacional 2017, Peña Nieto también llamó a la ciudadanía a que prevenga accidentes. “Los invito a que todos hagamos nuestra parte y reduzcamos los eventos que ponen en riesgo la vida de las personas, como lo son los accidentes viales, que tan sólo en 2015 cobraron la vida de más de 50 mil personas”, expuso el mandatario.Al hablar sobre la instrumentación del número de emergencias 911, el cual calificó como un reto tecnológico, el Presidente de la República pidió a la ciudadanía actuar en un mismo frente.“Demostramos que sí se puede generar soluciones de fondo a lo que el país nos demanda y requiere, sí actuamos, a final de cuentas, y creo que esta es la lección que nos deja este hecho en particular, en un mismo frente, en favor de una misma causa.“México es un país de gente solidaria, que se une frente a los retos que se nos presentan, apoyando con decisión la colecta anual de la Cruz Roja, los mexicanos demostraremos nuevamente que sabremos responder a los desafíos de los nuevos tiempos”, externó Peña Nieto.Entrega 77 ambulancias.. Durante el evento, el Ejecutivo federal depositó un billete a la primera aportación de la colecta nacional 2017 en las alcancías de los niños Sofía Mendoza Alfaro y Ángel Gabriel Grimaldo; además entregó 77 ambulancias y dos unidades especializadas en rescate urbano.Al participar en el evento, el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Suinaga Cárdenas, resaltó la labor de los 43 mil voluntarios, además del plan estratégico 2016-2020, en el cual prevalecen los temas de socorro, salud e inclusión social.Refrendó su apoyo al Presidente de la República, al decir que la Cruz Roja se solidariza con las decisiones que el gobierno ha tomado para defender la dignidad de los mexicanos en el extranjero, pues “son actos humanitarios que muestran su liderazgo en la toma de decisiones. Nos unimos en cuerpo y alma con usted”.Frente a las cámaras, en las alcancías de la Cruz Roja, también dieron su donativo los secretarios de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade ; de Educación, Aurelio Nuño Mayer; de Sedesol, Luis Enrique Miranda Nava; y de Salud, José Narro Robles, entre otros asistentes.