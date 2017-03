Pifia pone en riesgo inversión petrolera, denuncian

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Una pifia de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) puede echar para abajo inversiones previstas de empresas petroleras como BP, Chevron, Shell en almacenamiento y transporte de combustibles líquidos, denunciaron participantes del proceso.



La falta de claridad de la subasta mediante la cual Pemex ofreció a empresas privadas sus servicios de ductos en Baja California y Sonora, que concluyó la tarde de este lunes sin que se diera a conocer ganador, está generando desconfianza entre las 22 empresas que decidieron participar en el proceso.



Esta subasta se consideró como el punto culminante de una temporada abierta que fue presentada por la empresa productiva de Estado como una oportunidad inédita para la generación de rentabilidad y beneficios asociados a la reforma energética.



Información revela que a pesar de que la subasta concluyó la tarde de este lunes 13 de marzo, al cierre de esta edición no se habían dado a conocer a los ganadores de la misma, situación que generó nerviosismo entre las 22 participantes, entre ellas multinacionales como Shell, BP y Chevron.



La razón es que por “error” la subasta abrió con una tarifa inferior, con base en una tarifa mínima determinada por la CRE, que fue casi 10 veces abajo de los costos de Pemex.



Por lo tanto, dar a conocer a un ganador representaría para Pemex casi regalar sus servicios a trasnacionales o generar una tarifa subsidiada.



Además, con una tarifa de transporte tan baja, todas las participantes habrían resultado ganadoras, lo que iría contra el patrimonio de Pemex.



Incluso sería necesario replantear el proceso y alargar la prestación del servicio en la primera zona del país en donde se estaría llevando a cabo la liberalización de los precios de las gasolinas, de acuerdo con el propio calendario fijado por la CRE.



Se solicitó a la CRE información del ganador y el por qué del retraso sin lograr respuesta.



Según las fuentes consultadas, involucradas en la licitación y que pidieron el anonimato, sólo hay una intensa movilización de personas e intercambio de llamadas y documentos entre representantes de Pemex, la CRE y la empresa contratada por la paraestatal para organizar la subasta, para resolver el conflicto.



Las fuentes consultadas indicaron que funcionarios de Pemex habrían detectado con anticipación el error en las tarifas de la subasta y que hubo tiempo suficiente para no sólo alertar del problema, sino detener el concurso, que ahora pone en riesgo un proceso de Temporada Abierta publicitado desde diciembre pasado.



De confirmarse el problema, será necesario aclararle a las 22 empresas participantes cuál será el ganador; qué va a pasar con la tarifa utilizada para entregar los servicios acordados, y si la CRE reconocerá públicamente su error; además, si Pemex explicará por qué no detuvo el proceso, a pesar de tener conocimiento de la falla.



Apenas el miércoles de la semana pasada, la CRE dio a conocer que en sesión extraordinaria el Órgano de Gobierno de la comisión aprobó ajustes al calendario para la asignación de capacidad de la infraestructura de almacenamiento y transporte por ductos en Baja California y Sonora.



El regulador sólo argumentó que el ajuste fue para disponer de un lapso adecuado para evaluar los resultados de la primera etapa y aprovechar la experiencia de esta fase.