Cortes evalúan plan de Trump para restringir ingreso a EU

(AP)

Varias cortes federales de Estados Unidos analizarán el plan revaluado del presidente Donald Trump para restringir la entrada al país a ciertos inmigrantes, un día antes de que supuestamente entre en vigor.



En Maryland, un juez federal escuchará argumentos de la Unión Americana de Libertades Civiles y otras entidades que quieren detener la nueva directriz y más de media docena de estados están tratando de descarrilar la orden ejecutiva que afecta negativamente a viajeros de seis países mayormente musulmanes.



La demanda de Hawai va camino a una corte federal en Honolulu, mientras que el estado de Washington, que ganó una demanda para bloquear la restricción original, quiere su propia audiencia ante un juez federal en Seattle. Otros cinco estados han respaldado la apelación de Washington.



Este es un vistazo a lo que está pasando y los obstáculos que enfrenta la nueva restricción:



UN DÍA OCUPADO EN CORTE

Hawai argumentará que la nueva orden afectará negativamente a su población musulmana, el turismo y los estudiantes extranjeros. El gobierno federal argumentará que los alegatos son pura especulación. Abogados del departamento de Justicia también dicen que el presidente está autorizado a restringir o suspender el ingreso a Estados Unidos.



En el estado de Washington, el procurador general Bob Ferguson está abogando por una audiencia ante el juez James Robart, quien detuvo la restricción original el mes pasado. Ferguson quiere que Robart aplique el fallo a la nueva restricción.



Ferguson dice que la nueva orden es inconstitucional y afecta negativamente a residentes, universidades y negocios, especialmente a empresas de tecnología como Microsoft y Amazon, que tienen sedes en este estado y dependen de trabajadores extranjeros. California, Maryland, Massachusetts, Nueva York y Oregon han avalado la demanda.



Abogados federales dicen que la restricción revaluada es "substancialmente diferente" a la orden original.



Organizaciones que abogan por inmigrantes y la ACLU también han presentado una querella en Maryland, donde el miércoles pedirán a un juez que emita una orden restrictiva, alegando que es ilegal reducir la cantidad de refugiados a mitad del año fiscal. La querella es más amplia, pero la ACLU espera que el juez emita un fallo sobre esa parte del caso, aun si es que otros aspectos de la restricción son bloqueados en otras partes.



RESTRICCIÓN NUEVA Vs. PREVIA

Los estados de Washington y Hawai dicen que la orden tiene la intención de concretar la promesa que Trump hizo durante su campaña presidencial, de prohibir el ingreso de musulmanes a Estados Unidos, y es una violación de la Primera Enmienda, que prohíbe que el gobierno favorezca o desfavorezca una religión. En este aspecto, argumentan, la nueva restricción no es diferente a la anterior.



La nueva versión trata de eliminar la noción de que fue diseñada para enfocarse en musulmanes al presentarla más como un asunto de seguridad nacional. Es más limitada y despeja algunas preocupaciones sobre la violación de los derechos del debido proceso de los viajeros.



Solo aplica a visas nuevas de Somalia, Irán, Siria, Sudán, Libia y Yemen y cancela temporalmente el programa estadounidense de refugiados. No aplica a viajeros que ya tienen visa.