Municipios deben mejorar cobro del predial: Meade

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los gobiernos locales tienen espacio para mejorar la recaudación de ingresos propios como el predial y revertir los rezagos que hay en su cobro, aseguró el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade “Si uno ve cuáles son los impuestos donde México está rezagado es en el impuesto predial y ese gravamen cumple con dos objetivos importantes: es fuente de ingresos relevante y se convierte en un instrumento de desarrollo urbano”, aseguró durante la Asamblea del 100 aniversario de la American Chamber Mexico (AmCham), en la que también tomó posesión como la nueva presidenta, Mónica Flores.De acuerdo con datos de la OCDE, México recauda por predial el equivalente a 1% del PIB, mientras que el promedio de los países que conforman el organismo obtienen por el gravamen 3%.De acuerdo con cifras del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, las entidades que reportan la mayor generación de impuestos y derechos locales son Ciudad de México, Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, Campeche y Querétaro.El responsable de las finanzas públicas de México comentó que lo mejor sería que los municipios financien sus ingresos con los recursos del pago del predial y que los estados también busquen sus propias fuentes de generación de recursos.Sin embargo, actualmente el cobro del predial tiene una base endeble y hay que hacer todavía mucho trabajo en los municipios para que se mejore su cobro, manifestó.El mensaje del titular de Hacienda se dio un día después de que reconoció que México no tiene espacio fiscal para enfrentar el nuevo entorno de Estados Unidos.Además, especialistas afirman que si Donald Trump cumple la propuesta de reducir impuestos a corporativos va a poner presión sobre México, porque haría más atractivas las operaciones en Estados Unidos, lo que puede provocar que algunas empresas trasladen sus negocios a ese territorio.Meade Kuribreña aclaró: “No es un planteamiento de ahorita. Es un tema que se desprende del análisis de un comparativo tributario de México con otras jurisdicciones. En una evaluación prospectiva hacia futuro debes buscar cómo fortalecer el predial como fuente de ingresos relevante”.Explicó que bajo la actual situación no hay mucho espacio para hacer recortes al gasto, porque de los 5 billones de pesos que se tienen de presupuesto, casi todo está comprometido en rubros como educación, salud, participaciones a estados y municipios, entre otros pagos que debe hacer la Federación.Debido a esos compromisos, prácticamente quedan 500 mil millones de pesos y “hay que buscar qué hacer con menos. Los grados de libertad para hacer recortes al gasto son acotados”, por ello no es realista pensar que se pueden hacer grandes ajustas a las erogaciones de la Federación.Ante directivos de empresas afiliadas a la AmCham, el funcionario comentó: “Si hay espacio para hacer un esfuerzo (de recorte presupuestal), pero es acotado”.Perspectivas positivas.Meade Kuribreña aseguró que “hay cuatro elementos que podrían sorprender favorablemente hacia finales el año”:Las expectativas favorables de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, las señales de mayor crecimiento en el mundo y la captación de más inversiones en México debido a las reformas estructurales.Detalló que por una parte está la expectativa de que el mercado descontó la renegociación del Tlcan y ello puede implicar sorpresas positivas.Añadió que las señales que se han escuchado es que la renegociación busca —según dijo el secretario de Comercio de Estados Unidos Wilbur Ross—, revisar reglas de origen y paneles arbitrarios y ello “puede resultar un mejor acceso para la región”.Tenemos también “una política monetaria que empieza a normalizarse y que generará problemas y retos para México y países emergentes. Pero en la medida en que se normalice y se refleje mejor expectativa de crecimiento en Estados Unidos, también se verá en el mundo, añadió.El caso de México, dijo que se van a empezar a ver más inversiones ligadas a las reformas estructurales.