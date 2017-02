Ssa prepara plan de apoyo a mexicanos deportados: Narro

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En la Secretaría de Salud se prepara un plan de apoyo a migrantes mexicanos que pudieran ser deportados de Estados Unidos a México, así lo aseguró el titular de la dependencia, José Narro Robles.



El funcionario detalló que en conjunto con las secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación, Desarrollo Social entre otras instancias se trabaja en un proyecto que atienda a los connacionales que sean deportados.



Luego de participar en el Foro Salud: Productividad y Desarrollo Coparmex-Think Tank 18, con la ponencia: La Salud en México, el funcionario destacó que el avance en materia de productividad permitirá al País resolver dos de los problemas que lo han acompañado a lo largo de su historia: la pobreza y la desigualdad.



“Sin una población sana, no se puede tener un País productivo. No hay duda de la relevante relación que existe entre ambos para lograr el crecimiento de un País”, subrayó.



José Narro dijo que a pesar de que la salud es un igualador social, elemento de inclusión y estabilidad, actualmente para muchos mexicanos “todavía es un derecho aspiracional, un derecho que tiene dificultades para hacerse realidad”.



Señaló que el sistema de salud es una pieza fundamental en el tema económico, ya que no solo atiende a enfermos, sino que previene padecimientos, con lo que se fortalece la sociedad para mantener y mejorar su desempeño económico y garantizar un crecimiento sostenible e incluyente.



Ante el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo A. de Hoyos Walther, e integrantes de este organismo empresarial, Narro Robles mencionó los avances que en materia económica se han logrado en los últimos cuatro años, como son los 2.6 millones de nuevos empleos.



Sin embargo reiteró que pese a estos resultados, aun hay desafíos que se tienen que enfrentar; por ejemplo las enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente la obesidad y la diabetes, esta última causante de la muerte de más de un millón 100 mil mexicanos en este siglo.



Con respecto a la cobertura de educación media superior mencionó que ésta se incrementó en casi 12 puntos, al pasar de 66 a 78.7%. Además, tres millones de adultos han superado el rezago educativo, resaltó que todos son logros que permiten estimar que, en 2030, México podría estar dentro de las nueve economías más grandes del mundo.



El titular de Salud, enfatizó en que el cuidado y la atención de la salud es una de las mejores inversiones que cualquier nación puede hacer, de ahí que es una de las prioridades de la presente administración y donde se han consolidado logros significativos como el aumento de la esperanza de vida y la reducción de la mortalidad materna e infantil.



Puntualizó que actualmente existen en México, casi 23 mil unidades de consulta externa, cerca de mil 400 hospitales con 90 mil camas y más de medio millón de trabajadores de la salud entre médicos y enfermeras.



Detalló que diariamente se atiende a un millón de pacientes en el sistema de salud, en donde se registran cuatro mil 500 nacimientos, 100 mil atenciones en urgencias, 890 mil consultas, 10 mil cirugías y cerca de 16 mil hospitalizaciones.