Jefe de Under Armour responde a críticas por elogiar a Trump

BALTIMORE, Maryland (AP)

El director general de la empresa de ropa deportiva Under Armour respondió el miércoles a las críticas que recibió por decir que el presidente Donald Trump era "un activo para el país".En una carta abierta a Baltimore, sede de la empresa en el estado de Maryland, y publicada como un anuncio de una página en el diario The Baltimore Sun, Kevin Plank dijo que quería aclarar cuáles eran los valores que él y su empresa apoyan."La semana pasada, en una entrevista de negocios en la televisión, contesté una pregunta con unas palabras que no reflejaban correctamente lo que quería decir", escribió en referencia a la entrevista que dio a CNBC el 7 de febrero."La empresa apoya la igualdad de derechos y la creación de trabajos y cree que la inmigración es una fuente de fuerza, diversidad e innovación para las empresas en Estados Unidos que hacen negocios con todo el mundo", escribió Plank. También, la compañía se opone a la restricción de viajes del presidente."Ahora que se prevé la emisión de una nueva orden ejecutiva sobre inmigración, nos uniremos a una coalición de empresas que se oponen a cualquier nueva acción que afecte negativamente a nuestro equipo, sus familias y nuestras comunidad", dijo.El elogio a Trump fue criticado por el astro de la NBA Stephen Curry, el actor Dwayne "The Rock" Johnson y la bailarina de ballet Misty Copeland, quienes son patrocinados por la empresa, así como otras personas.Johnson envió un comunicado a través de las redes sociales el jueves, diciendo que las palabras de Plank "eran divisivas y carecían de perspectiva". Copeland escribió en Instagram que estaba tan preocupada por los comentarios de Plank que habló con él directamente.