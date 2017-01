Con su chantaje, Yunes consiguió 7mil 500 mdp: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Si no es cierto que Yunes transó con EPN, que aclare por qué desistió de hacer la revelación que «cimbraría» a México. Farsante y corrupto. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 15 de enero de 2017

El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, tiene una "relación mafiosa de impunidad" con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong , y el presidente Enrique Peña Nieto “Le molestó mucho porque estoy dando a conocer esta relación mafiosa de impunidad entre Chong, Peña y Yunes”, afirmó en su tercer día de gira por territorio veracruzano, ahora desde el municipio de Nautla.El aspirante presidencial afirmó que Yunes Linares se enojó porque dio a conocer que transó a Peña Nieto y engañó a la gente al asegurar, antes de que tomara protesta, que iba a dar a conocer actos de corrupción y que iba a revelar cosas que iban a cimbrar a México.“Yo estaba esperando lo que iba a revelar. Es lógico, la relación de Duarte con Peña, de contubernio y complicidad, pero hablaron con Yunes, sobre todo Osorio Chong, y llegaron a un acuerdo”, acusó.Según López Obrador, se pactó la fuga del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y se acordó con Yunes Linares, a quien le autorizaron de inmediato un crédito por 7 mil 500 millones de pesos que usa de manera discrecional.“Se fuga Duarte y ya se acaba todo. No lo encuentran, ellos saben muy bien; eso estuvo pactado, eso de la fuga de Duarte y a cambio Yunes con ese chantaje que iba a dar a conocer la relación Peña-Duarte le dan 7 mil 500 millones de pesos en 45 días y se los dan de forma discrecional. ¿Dónde está ese dinero?”, cuestionó.El dirigente de Morena afirmó que la llegada de Yunes Linares al gobierno de Veracruz es un acto de gatopardismo, "las cosas que en apariencia cambian para seguir igual”.Asimismo, consideró que el ex presidente guatemalteco Otto Pérez, preso por corrupción, no llega ni a carterista comparado con los ex gobernadores veracruzanos priistas Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte, así como con el panista Miguel Ángel Yunes Linares.“Ese de Guatemala no llega ni a carterista en comparación con Fidel, Duarte y Yunes, con Peña, con Fox y Calderón. Ese es el problema que se tiene, la corrupción”, afirmó.