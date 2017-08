Irresponsable, vincular campaña de 2012 a caso Odebrecht: Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Eduardo Sánchez Hernández, vocero del gobierno de la República, calificó como “irresponsable” la versión que sostiene que en 2012 la campaña de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República, recibió de manera ilegal dinero de la firma Odebrecht.



“Hacer un señalamiento como ese en base a una sospecha, a una coincidencia de fechas, me parece que es una versión absurda, falsa y de mala fe. No hubo tal cosa. Estoy seguro que las investigaciones que se realizan dentro y fuera de México habrán de aclarar las cosas.



“Se afirma que hubo transferencias electrónicas de fuertes sumas de dinero, lo que desde luego debió dejar rastro en el sistema financiero internacional y será así como seguramente conoceremos la verdad detrás de estas imputaciones”, señaló.



En entrevista con José Cárdenas para Radio Fórmula, Eduardo Sánchez enfatizó que en su momento las autoridades competentes fiscalizaron los gastos de campaña de Enrique Peña Nieto y resolvió que los recursos que recibió y ejerció su campaña se hicieron conforme a la ley.



“Rechazo contundentemente, por irresponsables, por falsas y por absurdas, la imputación a la que me he referido”, dijo el vocero presidencial. Sostuvo que los señalamientos que se hacen contra Peña Nieto son con base en especulaciones y sin pruebas y sólo por coincidencias en las fechas.



Indicó que el escándalo Odebrech deberá tener su propio curso, tendrá que haber una investigación que se realiza en la Procuraduría General de la República y en la fiscalía de Brasil y eso habrá de esclarecer y deslindar responsabilidades y castigar a quienes hayan estado involucrados.



“Pero de ahí a vincularlo con la campaña del presidente Enrique Peña Nieto me parece, insisto, no solamente absurdo, sino falso y desde luego claramente de mala fe”, indicó.



Por la tarde, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que el gobierno federal no hace comentarios sobre investigaciones en curso. Subrayó que la dependencia a su cargo es coadyuvante de todas las instancias de procuración de justicia.



“Tenemos a nuestra disposición la Unidad de Inteligencia Financiera y respecto de ella de ser solicitada cualquier información u apoyo habremos de darlo, pero ni en este ni en ningún otro caso comentamos sobre ningún proceso de investigación”, señaló.