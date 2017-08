Trump regresa a Casa Blanca; evade preguntas sobre Virginia

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente Donald Trump regresó el lunes a la Casa Blanca y evadió las preguntas que le hicieron a gritos los periodistas sobre los enfrentamientos raciales en Charlottesville, Virginia.



Trump saludó brevemente mientras caminaba solo hacia la casa presidencial, que está siendo renovada. No respondió cuando los reporteros le preguntaron si es que condenaba a los supremacistas blancos o las acciones de los neonazis.



Una mujer murió el sábado cuando un automovilista la atropelló a ella y un grupo de otros manifestantes que se opusieron a un grupo de supremacistas blancos durante una manifestación.



Los supremacistas protestaban porque las autoridades planean retirar una estatua del general confederado Robert E. Lee que está en un parque de Charlottesville.



El presidente no señaló a ningún grupo en particular el sábado y en cambio recalcó que “muchos bandos” fueron los culpables de la violencia entre supremacistas blancos y manifestantes en esa ciudad de Virginia. Aseveró que “el odio y el racismo” evidente en el país ya existían mucho antes de su candidatura.



El presidente está en Washington por un día. Trump ha estado trabajando intermitentemente durante sus vacaciones, que mayormente las está tomando en Bedminster, Nueva Jersey.