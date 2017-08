Investigan a policía por comentario sobre Charlottesville

SPRINGFIELD, Massachusetts(AP )

La policía de Massachusetts investiga un comentario de aparente satisfacción que publicó uno de sus agentes en Facebook en reacción al atropello de manifestantes que protestaban contra supremacistas blancos en Virginia, que dejó una persona muerta y 19 heridos.



El comisionado de la policía de Springfiled John Barbieri dijo que ha recibido quejas luego de que el domingo apareció el comentario y que ha iniciado una investigación. En su página, el policía Conrad Lariviere escribió: "Jajaja me encanta esto, quizás la gente no debería de bloquear los caminos".



En una entrevista con Masslive.com publicada en Facebook, Lariviere dijo que él solo es un "buen hombre que hizo un comentario tonto".



El alcalde demócrata Domenic Sarno dijo que "no hay lugar para esto en nuestra sociedad y menos viniendo de un policía de Springfield".



El hombre que supuestamente fue el responsable del atropello en Charlottesville, Virginia, ha sido acusado de homicidio en segundo grado y otros cargos.