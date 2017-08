Están en riesgo los comicios en el 2018: INE

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Instituto Nacional Electoral advirtió que la organización y la fiscalización del proceso federal y de los 30 comicios locales podrían ponerse en riesgo de no homologar la fecha de arranque de todas las precampañas y el día de registro de candidatos.



El instituto propone atraer la atribución que tienen los Organismos Públicos Locales (OPL) para ajustar sus plazos y fechas, pues de lo contrario “se ponen en riesgo los principios democráticos”.



La propuesta de calendario homologado de elecciones sugiere que entre el 13 y el 15 de diciembre sean los procesos internos de todos los partidos.



La diversidad de plazos marcados en normas locales para precampañas, recabar apoyos para posibles independientes y de registro de abanderados, “pone en riesgo la eficacia y eficiencia de la fiscalización a cargo del INE, la programación de spots diferenciados de precampañas y campañas, la resolución de procedimientos sancionadores y la capacitación electoral”.



Así lo establece el INE en la justificación de su planteamiento, que propuso a los OPL y se propone discutir en su Consejo General esta semana, aunque por ley el calendario del Proceso Electoral Federal (PEF) debió haberse emitido el 8 de agosto pasado.



EN FISCALIZACIÓN



En materia de fiscalización, por ejemplo, si en una entidad se celebran elecciones para escoger gobernador, Congreso y ayuntamiento, la existencia de diferentes plazos para realizar cada una de esas precampañas y campañas no permitiría determinar a tiempo cifras consolidadas, prorrateo de gastos e identificar cómo se dispersaron.



Adicionalmente complicaría resolver, como marca la ley, procedimientos administrativos sancionadores (sobre rebase de topes de campañas o gastos no reportados), al mismo tiempo que se emite el dictamen de fiscalización.



Otra consecuencia es que se complicarían los despliegues simultáneos de monitoreo de propaganda en vía pública o redes.