INE rechaza investigar quejas en contra de Eva Cadena

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con nueve votos contra dos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó investigar las quejas en contra de la ex Diputada Eva Cadena, por su presunta participación en el financiamiento ilegal de recursos para las campañas en el estado de Veracruz.



El Consejo determinó que las pruebas aportadas por el PRI y por Morena fueron insuficientes para avalar una sanción en contra de la Diputada Cadena.



El órgano electoral desechó la prueba consistente en un video que fue entregado de forma anónima a EL Universal, al considerar que se trató de una grabación privada que fue obtenida de manera ilegal.



Esta mañana, el pleno de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados dio carpetazo a la solicitud de desafuero de la ex diputada local de Veracruz, Eva Cadena y dejó sin materia este procedimiento debido a que la semana pasada el Congreso local de su estado votó a favor y le fue retirada la inmunidad a la ex candidata de la presidencia municipal de Las Choapas.



La Diputada Eva Cadena fue exhibida en videos en los que aparecía recibiendo aparentemente dinero, lo que le costó ser destituida por Morena de su candidatura a la presidencia municipal de Las Choapas.