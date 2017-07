Familiares de paciente agreden a enfermera en IMSS

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Trabajadores del Hospital Regional 72 del IMSS, ubicado en Tlalnepantla, Estado de México, protestaron para exigir mayor seguridad, luego de que el pasado 12 de julio una enfermera fue golpeada por familiares de una paciente que murió en el área de urgencias.



Personal de la institución convocó en redes sociales a paro de labores, lo que no ocurrió y las actividades del hospital transcurrieron con normalidad, aunque los inconformes se reunieron con autoridades de la institución para exigir mayores medidas de seguridad.



El IMSS lamentó en un comunicado la muerte de la paciente, identificada como Rosa "N", ocurrida el pasado 12 de julio, e inició una investigación interna para conocer las causas del deceso.



"El Instituto colabora con las autoridades judiciales competentes que indagan los hechos", afirmó.



Además, aseguró que "revisa el protocolo de las medidas de seguridad que prevalecen en el nosocomio, tanto para empleados como para derechohabientes y sus familiares".



Inconformes aseguraron que la directora del hospital y el jefe de Enfermería no tomaron las acciones requeridas para evitar la agresión a la enfermera, ya que la primera no permitió el ingreso al lugar de la policía municipal.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:00 horas del pasado 12 de julio en el área de Urgencias del hospital, luego de que la mujer, que al parecer padecía insuficiencia renal crónica, falleció en el lugar y sus familiares atacaron a la enfermera, a la que acusaron de suministrar mal un medicamento.



Un video difundido en redes sociales muestra a una mujer que intenta entrar por la fuerza a los baños de la institución, donde se resguardó la enfermera; la puerta es custodiada por personal de vigilancia del IMSS.



En las imágenes se observa que los dos hombres que custodian la puerta del baño no pueden contener a la familiar de la paciente que falleció, lo que se agrava cuando llega un joven, al parecer también familiar, ya que entre los dos intentan entrar al lugar. Finalmente los dos familiares logran entrar al baño y al parecer golpean a la enfermera, que fue hospitalizada por las lesiones que sufrió, la cual ya fue dada de alta.



Trabajadores relataron que unas 20 personas intentaron entrar al hospital para sumarse a la agresión contra la enfermera, lo que causó temor a los empleados.