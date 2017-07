Hombre habría confesado que mató a 4 jóvenes

DOYLESTOWN, Pensilvania(AP )

Un hombre que ha admitido vender drogas y que tiene antecedentes de enfermedades mentales dijo que mató a cuatro muchachos después de sentirse engañado o amenazado durante tres transacciones y que luego quemó sus cadáveres en el rancho de su familia, reveló una persona que se enteró de primera mano sobre su confesión.



La fuente habló con The Associated Press el jueves bajo condición de no ser identificada porque no estaba autorizada para hablar públicamente sobre los detalles del caso de Cosmo DiNardo, de 20 años.



DiNardo, quien está detenido, dijo a las autoridades que otra persona de Filadelfia estuvo involucrada en las tres muertes, agregó la fuente.



Los detalles salieron a la luz luego que uno de los abogados del acusado dijo que su DiNardo confesó haber matado a los jóvenes desaparecidos de un suburbio de Filadelfia y dijo a las autoridades donde estaban sus restos. DiNardo aceptó declararse culpable de cuatro cargos de homicidio premeditado, dijo el abogado Paul Lang.



A cambio de la cooperación de DiNardo, agregó el abogado, la fiscalía no pediría la pena de muerte.



El fiscal de distrito del condado de Bucks no comentó sobre el caso el jueves por la noche, aunque su oficina tuiteó noticias sobre la confesión de DiNardo.



Se esperaba que las autoridades divulgaran más información el viernes.



DiNardo quemó los restos, tres de ellos dentro de un barril, en el rancho de su familia en Solebury Township, a unos 48 kilómetros (30 millas) al norte de Filadelfia, dijo la fuente.