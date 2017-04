Federaciones de periodistas reprueban crimen en BCS

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El gremio periodístico organizado en distintas asociaciones condenó el asesinato del reportero y columnista, Maximino Rodríguez Palacios, ocurrido frente a su esposa en un estacionamiento en La Paz, capital de Baja California Sur.



En un posicionamiento conjunto, la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex); la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap); Club Primera Plana, y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (Conalipe), expresaron su respaldo a Colectivo Pericú, donde Max Rodríguez era colaborador.



Indicaron que reprueban “con toda firmeza este ataque contra un compañero, de la misma manera exigimos a las autoridades su aplicación en la aclaración de este y muchos otros crímenes que siguen impunes y han dejado a familias destrozadas por el dolor”.



Señalaron que con este asesinato, de 1983 a la fecha suman 266 homicidios cometidos por los enemigos de las libertades primarias.



“Las víctimas mortales han sido 230 periodistas; 8 trabajadores de prensa; 16 familiares y 9 amigos de comunicadores, así como 3 civiles. Además siguen sin solución 26 desapariciones forzadas. ¡YA BASTA!”.



Reporteros sudcalifornianos condenan asesinato

A su vez, en La Paz, la Asociación de Reporteros Sudcalifornianos A.C. (Arsac) condenó el asesinato del periodista Max Rodríguez Palacios.



A través de un comunicado, la asociación dijo condenar el “crimen artero del compañero periodista, pues su muerte enluta a una familia y al gremio periodístico en Baja California Sur”.



Lamentó que la violencia alcance cada día a más familias en México y que ahora se haya agudizado en la entidad, que no era considerada entre las más violentas, pero que desde hace casi tres años reciente una escalada sin precedentes de homicidios de alto impacto.



BCS, reiteró, no está ajeno a lo que ocurre en el resto del país y enfrenta “una grave situación de inseguridad, violencia, narcoviolencia, impunidad y corrupción” con las consecuencias en pérdidas de vidas y daños materiales.



“Lamentablemente los tres órdenes de gobierno han fallado a la sociedad en su compromiso y responsabilidad con los ciudadanos, quienes demandan autoridades policíacas confiables y eficientes”, expresó.



Agregó que los periodistas no sólo son víctimas de este problema de inseguridad y violencia, como ciudadanos, sino como profesionales de la comunicación al abordar los temas.



Por ello –subrayó- y frente al reciente asesinato del periodista Max Rodríguez, “Decimos ¡basta ya! Levantamos la voz en el más justo reclamo de justicia que anhelamos y merecemos todos los mexicanos”, lanzó.



La Asociación pidió medidas urgentes para la protección de periodistas sudcalifornianos, y en el rubro de seguridad, un cambio en la estrategia, incluso el relevo de altos mandos en las instituciones de seguridad y fuerzas policiales.