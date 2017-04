Acusan a doctora de Michigan por mutilar genitales a niñas

DETROIT(AP )

Una doctora fue acusada de efectuar mutilaciones genitales a dos niñas de Minnesota que viajaron a Michigan acompañadas de sus madres, el primer caso federal donde según los fiscales se cometieron "horribles actos de brutalidad".



La doctora Jumana Nagarwala fue arrestada después de que las niñas de 7 años la identificaron como la persona que las mutiló en febrero en una clínica en los suburbios de Detroit, de acuerdo con el FBI.



La mujer de 44 años escuchó las acusaciones durante una breve comparecencia el jueves en una corte federal de distrito y fue devuelta a su celda a la espera de otra audiencia el lunes. Los fiscales quieren mantenerla encerrada sin derecho a fianza.



La abogada Shannon Smith no quiso hacer comentarios a los reporteros. En un documento presentado ante la corte, el FBI dijo que muchas más niñas han dicho a los investigadores que Nagarwala les realizó ablaciones.



"Pese a nuestro juramento de cuidar por los pacientes, la doctora Nagarwala habría realizado horribles actos de brutalidad contra las víctimas más vulnerables", declaró Kenneth Blanco, asistente interino del fiscal general.



La mutilación genital femenina de menores es ilegal en Estados Unidos a menos que exista una razón de salud legítima. La oficina de la fiscalía en Detroit dice que es el primer caso en su tipo que será tratado en una corte federal.



De acuerdo con el FBI, Nagarwala es integrante de una comunidad cultural que cree en la ablación, pero ella negó practicarla cuando le preguntaron los agentes. Está acusada de mutilación genital, dar falso testimonio y otros delitos.



El guante de invierno de una de las niñas fue encontrado en la clínica de Livonia. Los padres de la menor dijeron a los investigadores que la llevaron a Michigan con Nagarwala "para quitarle piel extra", dijo el agente del FBI Kevin Swanson.

El gobierno no dio a conocer el nombre de la clínica. Al parecer Nagarwala no trabaja ahí regularmente.



La Organización Mundial de la Salud dice que la práctica de mutilar o lesionar los genitales femeninos no tiene beneficios de salud conocidos. Sin embargo, la ablación se ha practicado en más de 200 millones de mujeres y niñas en 30 países, de acuerdo con la OMS.