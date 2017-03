Interponen denuncia a Flavino Ríos por desvío de recursos

VERACRUZ(SUN)

El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares anunció que se interpuso una segunda denuncia en contra del ex gobernador interino de Veracruz, el priista Flavino Ríos Alvarado, ahora por un presunto desvió de recursos públicos.



En un comunicado de prensa, la administración panista informó que fue hoy cuando sentó la querella por un presunto desvíos de recursos por 247 millones 126 mil 087 pesos cuando Ríos Alvarado fungía como Secretario de Gobierno.



"Ello deriva del proceso de entrega-recepción concluido en el mes de febrero del presente año y luego de encontrarse inconsistencias basadas en gastos de los cuales no se halló soporte documental para justificar la erogación de los recursos, cuyo monto asciende a un total de 247 millones 126 mil 087 pesos", se informó.



El monto corresponde al periodo en el que el denunciado se desempeñó como secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, del 20 de julio de 2015 al 12 de octubre de 2016.



Asimismo, dijo el boletín, el hallazgo es resultado del procedimiento establecido en los lineamientos que deben observar los servidores públicos al separarse de su cargo.



Por lo anterior, se presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.



Ríos Alvarado se encuentra detenido en el penal de Pacho Viejo acusado de haber ayudado en la huida del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y será el próximo sábado cuando se tenga de audiencia de vinculación.