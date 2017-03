Joven se hizo viral por no entender la frase 'Mexico Is the Shit'

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Cómo es posible qué un hotel mexicano reciba a este tipo de gente que insulta a nuestro país @GRUPOHABITA (en este momento condesaDf) pic.twitter.com/xSsKP7IXRl — Tania Larios (@lariostanian) 14 de marzo de 2017

@lariostanian ahora la quiero solo porque te ofendió JAJAJAJA Mexico is the shit and your english is shit ?? — Jacobo Wong (@JacoboWong) 14 de marzo de 2017

@lariostanian no es lo mismo "Mexico Is the shit" que "México is a shit". ¿Si sabe ingles de casualidad?... — Tato Rincón (@tatorincon) 14 de marzo de 2017

A través de redes sociales se desató una polemica debido al tuit de Tania Larios, una “joven internacionalista” –como se describe en su biografía de Twitter– y militante del PRI, quien consideró que dos turistas extranjeros ofendieron a nuestro País al portar dos chamarras con la frase "México Is The Shit"."Cómo es posible que un hotel mexicano reciba a este tipo de gente que insulta a nuestro País", cuestionó la muchacha a Grupo Habita.Según la mujer, la frase es ofensiva; sin embargo, muchos le han contestado a su publicación y aseguran que, por el contrario, "México Is The Shit" podría traducirse como "México es genial".La próxima vez que vayan a EU usen una chamarra que diga "USA is the shit" a ver que opina migración de su modismo "cool", respondió la usuaria de Twitter, debido a las críticas.Incluso, la chamarra fue creada por la empresa mexicana Mercadorama y ha sido usada por grupos como Eagles of Death Metal en el festival Corona Capital para demostrar su gusto por el País.