Yunes no logra reestructurar deuda de Veracruz

VERACRUZ, Veracruz(SUN)

El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, y sus aliados en el Congreso del Estado no lograron alcanzar acuerdos para reestructurar la deuda pública de 46 mil millones de pesos.



Durante sesión ordinaria del Congreso, con 25 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones , los diputados locales desecharon la reestructuración de la deuda propuesta por Yunes Linares.



Después 45 días de jaloneo entre los grupos legislativos y tras haber pospuesto su discusión en al menos dos ocasiones, los legisladores desecharon la iniciativa del gobernador que le permitiría refinanciar la deuda con los bancos y así evitar -dijo- una crisis financiera y social.



Los 9 legisladores del PRI, 12 de Morena, tres del grupo mixto Juntos por Veracruz y el del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Francisco Martínez, votaron en contra de este proyecto por el cual el Gobierno del Estado podría celebrar uno o varios refinanciamientos, por la cantidad de 46 mil millones de pesos o por el monto total de los saldos pendientes de cubrir al momento de suscribir los contratos respectivos.



Los créditos a renegociar corresponderían a los inscritos en el Registro Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios que tienen como deudor obligado al Gobierno del Estado.



Las operaciones de endeudamiento serían pagaderas en un plazo máximo de 30 años, contados a partir de la fecha en que se suscribirían los contratos, se dispusieran de los mismos o se emitieran los contratos respectivos, incluyendo los años de gracia para el pago de capital que en cada caso convengan.



En el posicionamiento de los partidos, el coordinador el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Sergio Hernández Hernández, aseguró que la reestructura era una necesidad pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), estipula la deuda del estado en 49 mil millones de pesos.



Dijo que el mecanismo era necesario porque en los últimos diez años la deuda se quintuplicó al pasar de 3 mil 500 millones de pesos a 49 mil

millones de pesos.



En su intervención, el coordinador de la Bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Amado Cruz Malpica, dijo que los diputados de Morena no avalarían un "chantaje" al Congres orquestado por el líder del Grupo Parlamentario del PAN, Sergio Hernández Hernández; del presidente de la Comisión de Hacienda del Estado, Sergio Rodríguez Cortés y el Revolucionario Institucional (PRI).



Aseguró que la discusión del dictamen de hizo "en lo oscurito" entre el PAN y el partido tricolor pues recordó que se hicieron cuatro cambios a la iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal.



En su turno, el coordinador del Grupo Mixto “Juntos por Veracruz”, Fernando Kuri Kuri, dijo que el déficit financiero por 25 mil millones de pesos que tendría el estado sino se reestructuraba la deuda, es una falacia.



Dijo que el decreto significa un cheque en blanco que permitiría al Gobernador manejar a discreción los recursos que se obtenga de la renegociación, monto que en el presente dictamen no se se especifica.



Cuestionó que el dictamen que se les presentó no presenta tasas de gastos por operaciones, y criticó que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) entregue la información financiera “a cuenta gotas” al Congreso, impidiendo que se conozca la realidad económica que aqueja a la entidad.



Por su parte, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, cuestionó a los opositores de la reestructura de la deuda pública, por qué no actuaron cuando los ex gobernadores Miguel Alemán Velasco, Fidel Herrera Beltrán o Javier Duarte, endeudaban a la entidad.



Apuntó que fueron ellos los que avalaron las acciones de endeudamiento emprendidas por los ex mandatarios, y los retó a presentar sus propuestas para con gusto revisarlas y analizarlas.



“¿Dónde estaban cuando Miguel Alemán Velasco, Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa endeudaban a Veracruz, por qué no dijeron nada, por qué avalaron estas acciones?”.