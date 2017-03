Dan a Néstor Moreno ocho años de prisión

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Por enriquecimiento ilícito, un juez federal condenó a ocho años de prisión a Néstor Félix Moreno Díaz, ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



La sentencia del juez Decimosegundo de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México señala que quedó acreditado que del año 2001 al 27 de octubre de 2010, Moreno Díaz tuvo como única fuente de ingresos su sueldo con motivo de los cargos que desempeñó en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los que percibió 21,051,887 pesos.



Precisa que también se demostró que en dicho periodo, el sentenciado incrementó ilícitamente su patrimonio de forma desproporcionada por un total de 36, 013,379 pesos con bienes de origen distinto a los ingresos que recibió como funcionario público sin demostrar su licitud.



Se detectó depósitos en diversas cuentas de origen no identificado, por 7, 694,441 pesos, un terreno en Ensenada, Baja California, con valor de 416,145 pesos; vehículos Jeep, modelo 2009 en cantidad de 57,400 pesos; un Audi, modelo 2003 por 212,732 pesos; una Lobo, modelo 2005 en 359,800 pesos y un Nissan, modelo 2003 por 104,400 pesos.



Además pagos con tarjetas de crédito en Estados Unidos por 1,785,012; un yate con valor de 22,125,168 pesos y un vehículo Ferrari Spider, por un monto de 3,258,279 pesos.



“Asimismo, la autoridad jurisdiccional le impuso otras sanciones como la inhabilitación por ocho años y un mes para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos; el pago de 545 días multa, equivalentes a $31,315.00 pesos, sustituibles por igual número de jornadas de trabajo, en caso de insolvencia económica; el decomiso de los bienes cuya procedencia no logró acreditar; la suspensión de derechos políticos y civiles; y, una amonestación pública”, informó el Consejo de la Judicatura Federal.