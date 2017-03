Peña Nieto llama a apoyar la Colecta Nacional de la Cruz Roja

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con un llamado a la unidad y un primer donativo, el presidente Enrique Peña Nieto arrancó la colecta nacional 2017 de la Cruz Roja Mexicana que este año tiene una meta por recaudar de 355 millones de pesos.En el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, ante integrantes del patronato de la Cruz Roja y secretarios del gabinete presidencial, el titular del Ejecutivo reconoció la labor de los más de 43 mil voluntarios de la Cruz Roja."Durante el último a meses de 2016 y en este 2017, he hablado frecuentemente de la importancia de la unidad nacional para hacer frente a los retos que enfrentamos, justamente. No se trata de unidad donde todos hablen y que todos aprueben las políticas de un gobierno y que todos compartan las mismas, me refiero más bien a la unidad que nos hace avanzar en favor de nuestros valores y de las grandes causas nacionales. Uno de los ejemplos más claros de cuando pensamos en unidad nacional en generosidad y altruismo, es la gran labor de la Cruz Roja Mexicana para ayudar a quien más lo necesita", expresó.El Presidente hizo un llamado a que los mexicanos se sumen y respalden a la Cruz Roja y con ello rebase la meta de los 355 millones de pesos en este 2017."Iniciemos con una buena colecta en este espacio (la Residencia Oficial de Los Pinos) donde no se aceptan monedas sino billetes para llenar las alcancías", expresó.Durante el evento, Peña Nieto depositó un billete a la primera aportación a la colecta nacional 2017 a las alcancías de los niños Sofía Mendoza Alfaro y Ángel Gabriel Grimaldo; además entregó 77 ambulancias y dos unidades especializadas en rescate urbano.Al participar en el evento, el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Suinaga Cárdenas, resaltó la labor de los 43 mil voluntarios, además del plan estratégico 2016-2020, donde prevalecen los temas de socorro, salud e inclusión social.