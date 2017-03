Marines prometen combatir escándalo de fotos obscenas

WASHINGTON D.C. (AP)

Altos militares del Cuerpo de Infantería de Marina prometieron el martes a senadores hacer lo posible para resolver los problemas que llevaron a Marines y ex integrantes de esta fuerza a compartir por internet fotos de compañeras desnudas e hicieran comentarios lascivos o amenazadores sobre ellas.



Pero los integrantes del Comité del Senado para Asuntos de Servicios Armados estaban escépticos y exigieron más, diciendo que los militares no han hecho lo suficiente para combatir los acosos y ataques sexuales pese a las quejas y problemas que ha habido durante años.



El general Robert Neller, comandante del Cuerpo de Infantería de Marina, prometió llevar a justicia a los culpables a través de los tribunales o de otros modos posibles. Reconoció que el escándalo podría afectar negativamente el reclutamiento de mujeres y que tiene que haber cambios en la cultura de la fuerza, donde muchos Marines hombres no aceptan a las mujeres como pares.



Para algunos senadores, su testimonio sonó a palabras huecas. Las senadoras integrantes del comité fueron las que más presionaron al general con preguntas y críticas.



"Este comité ha escuchado este tipo de comentarios antes", dijo la senadora Jeanne Shaheen, demócrata de Nueva Hampshire.



"Es difícil de creer que realmente van a hacer algo", puntualizó. "¿Por qué deberíamos de creer que esta vez va a ser diferente de la vez pasada?"



Su colega que representa Nueva York, la senadora demócrata Kirsten Gillibrand, dijo que en el 2013 surgieron acusaciones que alegan que los Marines estaban abusando de las mujeres través de internet, y que hay víctimas que han salido a la luz.



"Cuando nos dice que va a ser diferente, eso suena falso", dijo Gillibrand. "Si no podemos penetrar los secretos de Facebook, ¿cómo vamos a poder confrontar la agresión rusa y el espionaje cibernético entre nuestras fuerzas militares? Tenemos un problema serio cuando los integrantes de nuestras fuerzas militares denigran a las Marines mujeres que darían su vida por este país, de la manera que lo han hecho, sin tener respuesta de nuestros líderes".