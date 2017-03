Marco Rubio critica a Snoop Dogg por video de Trump

WASHINGTON D.C. (AP)

El senador de Florida Marco Rubio dice que Snoop Dogg no debió haber disparado una pistola de juguete hacia un payaso vestido como el presidente Donald Trump en un video musical lanzado el fin de semana.



El video muestra al rapero disparándole al personaje de Trump con una pistola de la que sale una bandera en la que dice "bang".



Rubio dijo al cibersitio de farándula TMZ que "Snoop no debió haber hecho eso".



"Hemos tenido presidentes asesinados antes en este país, as

í la gente debería ser muy cuidada con cualquier cosa como esa", señaló.



Agregó que si "la persona equivocada ve eso y recibe la idea equivocada, podríamos tener un gran problema".



Rubio perdió ante Trump en las elecciones primarias del Partido Republicano.



El video es para un remix de la canción "Lavender" del grupo canadiense BADBADNOTGOOD con la participación de Snoop Dogg y Kaytranada.