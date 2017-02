Renuncia importante asesor de seguridad nacional de Trump

WASHINGTON D.C. (AP)

El asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, renunció al cargo tras reportes de que informó erróneamente al vicepresidente Mike Pence sobre sus contactos con un diplomático ruso, trastornando al equipo de gobierno que asumió hace menos de un mes.En su carta de renuncia, Flynn dijo que dio a Pence y otros funcionarios "información incompleta" sobre sus conversaciones telefónicas con el embajador ruso en Washington. El vicepresidente, al parecer confiando en la información que le había proporcionado Flynn, dijo en un primer momento que el asesor no había discutido las sanciones con el embajador ruso, aunque reconoció más tarde que podrían abordado el asunto.Semejantes conversaciones constituirían una violación del protocolo diplomático y posiblemente de la Ley Logan, que apunta a impedir que ciudadanos particulares conduzcan la diplomacia estadounidense.El Departamento de Justicia había advertido a la Casa Blanca a fines del mes pasado que Flynn podría encontrarse en una situación comprometida debido a las contradicciones entre sus explicaciones públicas de las conversaciones y la verdad conocida por los agentes de inteligencia que habitualmente graban las comunicaciones con funcionarios extranjeros en el país.Kellyanne Conway, una colaboradora íntima del presidente Donald Trump, dijo el lunes que Flynn gozaba de la "plena confianza" de éste. El martes, dijo en entrevistas televisadas que Trump había apoyado a Flynn por lealtad, pero que la situación había alcanzado un "estado febril" y se había vuelto "insostenible"."Por la noche, Mike Flynn decidió que lo más conveniente era renunciar. Sabía que se había convertido en un fusible y tomó esa decisión", dijo Conway a la cadena NBC.Preguntada por qué la Casa Blanca no tomó medidas apenas recibió la advertencia del Departamento de Justicia de que Flynn podría ser víctima de chantaje, Conway respondió con vaguedad: "Con el paso del tiempo, evidentemente la situación se volvió insostenible", reiteró.Y añadió: "Seguimos adelante".Trump designó al teniente general retirado Keith Kellogg asesor de Seguridad Nacional interino. Previamente había sido secretario general del Consejo de Seguridad Nacional y asesor de Trump durante la campaña. Trump estudia para el puesto al ex director de la CIA David Petraeus y al vicealmirante Robert Harward, que fue comando SEAL de la Armada, según un alto funcionario.Un funcionario estadounidense dijo a The Associated Press que Flynn mantuvo contactos frecuentes con el embajador ruso Serguei Kislyak el día que el gobierno del presidente Barack Obama sancionó a Rusia por ciberpiratería relacionada con las elecciones y en otros momentos de la transición.Un funcionario y dos personas al tanto de la situación confirmaron las advertencias del Departamento de Justicia bajo la condición de anonimato por no estar autorizadas a informar sobre el asunto públicamente. No estaba claro en qué momento recibieron la advertencia Trump y Pence.El diario The Washington Post fue el primero en informar sobre la comunicación entre la ex secretaria de Justicia interina Sally Yates, que venía del gobierno de Obama, y el equipo de Trump. El mismo diario tuvo la primicia la semana pasada de que Flynn había conversado sobre las sanciones con el embajador ruso.Después del informe inicial, Trump no expresó públicamente su apoyo a Flynn, pero lo mantuvo en su círculo íntimo.