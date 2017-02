EPN niega que México atraviese una crisis

HUEJUTLA. Hidalgo (Agencias)

“Sí tenemos un momento de desafío, pero no una crisis económica”, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto , al exhortar a los mexicanos a no dejarse guiar por las voces que advierten que México está mal.Ante 5 mil beneficiarios del programa Prospera, el Mandatario aseguró que la relación con Estados Unidos no debe alterarse con la llegada de un nuevo Presidente, porque tienen una colaboración histórica que no puede cambiar.“Sí vivimos un momento de desafío económico, pero no tenemos una crisis económica”, respondió al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien minutos antes le dio el respaldo de los hidalguenses ante lo que llamó la crisis que llega del exterior.El Presidente reconoció que existe un escenario de incertidumbre por el tema comercial, pero aseguró que hay indicadores positivos, como que el empleo mantiene su récord, al alcanzar los 2 millones 400 mil.“No se dejen guiar por aquellas voces que a fuerza nos quieren condenar a que estamos mal”, dijo Peña Nieto.