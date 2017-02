Alcanza el SAT récord de denuncias de funcionarios

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) denunció a 2 mil 686 funcionarios durante los primeros cuatro años de esta administración federal, alcanzando casi la misma cifra que se reportó en todo el sexenio pasado.Las acusaciones contra los servidores públicos del principal organismo recaudador del Gobierno mexicano se debe a la detección de irregularidades y acciones ilícitas en el ejercicio de sus funciones.De acuerdo con el informe del SAT Indicadores de calidad de servicio al contribuyente, el brazo fiscalizador de Hacienda detalló que del total de personas denunciadas, 400 fueron puestas a disposición del Ministerio Público (MP) y 2 mil 286 ante el Órgano Interno de Control (OIC).Los ilícitos más comunes que detectó el fisco en estos trabajadores denunciados fueron ejercicio indebido del servicio público, cohecho, acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos, abuso de autoridad y peculado, uso de documento falso, modificación indebida a sistemas informáticos y falsificación de documentos.A estos delitos se suman también casos de extorsión, peculado, usurpación de profesión, ejercicio abusivo de funciones y, por primera vez, en 2016 se reportaron dos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, un hecho sin precedentes en cualquier administración federal.La depuración que reporta el SAT en estos primeros cuatro años del sexenio es prácticamente equivalente a la que realizó la administración federal de Felipe Calderón durante toda su gestión.Entre 2007 y 2012, el número de funcionarios que el fisco denunció por acciones irregulares e ilícitos sumó 2 mil 816 casos.Aduanas, área más sensible De acuerdo con la información del organismo fiscalizador, la unidad administrativa más sensible a los casos de ilícitos fue la de Aduanas.En los primeros cuatro años de esta gestión federal, la Administración General de Aduanas reportó mil 100 casos de funcionarios puestos a disposición de las autoridades.Es decir, en cuatro de cada 10 depuraciones que ha realizado el SAT entre 2013 y 2016 están involucrados servidores de las aduanas.Esa unidad detectó que varios trabajadores incurrieron en prácticas de abuso de autoridad, cohecho y uso de documento falso, principalmente.Justo en esa unidad administrativa es donde se reportaron los dos únicos casos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, una en la región metropolitana, y la otra en la zona noreste del país.Con menos de la mitad de casos que Aduanas, la segunda unidad conmás registros de personal denunciado por ilícitos fue la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, con 505 averiguaciones.Esta área tiene la encomienda de ordenar y practicar la clausura preventiva de negocios de contribuyentes que no expiden ni entregan comprobantes fiscales, porque no reúnen requisitos fiscales o tienen información incorrecta o incompleta de los establecimientos que administran.Algunos de los reportes de ilícitos en los que incurrió personal denunciado de esa administración fueron el acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos, cohecho, abuso de autoridad y peculado, principalmente.Las otras dos unidades administrativas del SAT con más casos de personal denunciado ante instancias legales fueron la correspondiente a Servicios al Contribuyente, con 387 reportes, y la de Recaudación, con 375 averiguaciones.