Miles de mujeres marcharán contra Trump

WASHINGTON D.C. (AP)

Miles de mujeres provenientes de todo Estados Unidos marcharán en Washington un día después de que asuma Donald Trump, motivadas por varias causas pero con una en común: una aversión al presidente entrante.



Derechos para los homosexuales, control de armas, defensa de los migrantes, libertad reproductiva, justicia racial, cambio climático, apoyo para vacunas. Hay una lista de causas progresistas que están atrayendo a la gente a la Marcha de las Mujeres en Washington, ciudades hermanas en Estados Unidos y otros países el 21 de enero.



"No queremos enfocarnos tanto en el nuevo presidente, lo que queremos es que él nos vea enfocadas", dijo Linda Sarsour, una las organizadoras de la marcha y directora de la Asociación Árabe Estadounidense de Nueva York.



Y aunque el nombre de Trump no aparezca literalmente en el lema "misión y visión" de la marcha, el común denominador que une a las participantes parece ser una aversión al presidente electo y desánimo por los que votaron por él.



"Esta marcha es como la oportunidad de ser parte de algo que no da lástima ni es impotente", dijo Leslie Rutkowski, una estadounidense que vive en Noruega y planea viajar a Washington para el día de la manifestación. "Espero que esto sea unificador, que desafíe la plataforma de Trump de odio y división".



Kelsey Wadman, una mujer de California que acaba de ser madre y está ayudando a organizar una movilización paralela en San Diego, opina que "no solo es por la persona de Donald Trump. Es por lo que él evoca en el país".



La marcha en Washington comenzará cerca de la sede del Congreso, luego avanzará hacia la Casa Blanca, y probablemente convoque a más personas que las protestas relacionadas con la investidura del día previo.



Algunas celebridades están apoyando la marcha, entre ellas las actrices America Ferrera, Scarlett Johansson y Debra Messing.