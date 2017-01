Trump ataca por Twitter a legislador

NUEVA YORK, EU(AP)

Donald Trump atacó con dureza el sábado a un legislador por Georgia que lo calificó de presidente ilegítimo.



El presidente electo tuiteó que el demócrata John Lewis "debería dedicar más tiempo a arreglar y ayudar a su distrito, que está en una situación horrible y cayendo a pedazos (además de infestado de crímenes) en lugar de quejarse falsamente sobre los resultados de las elecciones".



Trump —que prestará juramento el próximo viernes— sigue atacando a sus adversarios a través de Twitter como hizo durante toda la campaña electoral.



Lewis dijo que no asistirá a la investidura de Trump. El veterano dirigente del movimiento por los derechos civiles de los negros dijo que será la primera juramentación presidencial a la que no asistirá desde que llegó al Congreso hace tres décadas.



Lewis dijo por la cadena NBC que no considera a Trump un "presidente legítimo" y que los rusos son culpables de ayudarle a ganar.