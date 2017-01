Oposición rechaza versión oficial del alza a las gasolinas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Legisladores de oposición rechazaron la explicación del secretario de Hacienda, José Antonio Meade , de que no ha sido culpa del Gobierno ni de la reforma energética el alza a las gasolinas.De acuerdo al funcionario, el aumento se debe a los ajustes en los precios internacionales del petróleo y en el tipo de cambio, factores que, afirmó, no pueden ser controlados por el Gobierno.Meade rechazó la propuesta de reducir la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplica a las gasolinas para reducir su precios al consumidor.En su comparecencia de los funcionarios del Gobierno federal en la Comisión Permanente del Congreso, la senadora del PAN Marcela Torres advirtió que las justificaciones del Gobierno no son suficientes para quienes verán la afectación de su bolsillo.El senador Mario Delgado, representante de Morena, acusó al presidente Peña Nieto de mentir a la población en su justificación del alza de los combustibles.“El Presidente miente cuando dice que el gasolinazo, el más grande de la historia, no tiene qué ver con la reforma energética. Así lo tenían planeado, la apertura estaba en Ley de Hidrocarburos, está en la reforma”, dijo en tribuna.“Miente cuando dice que gasolinazo no tiene nada que ver con reforma fiscal, cuando la reforma dejó una carga mayor a Pemex y le impide competir y la obligan a endeudarse. Miente cuando dice que gasolinazo viene de afuera, porque viene del escritorio del secretario de Hacienda”.Molesto, el secretario de Hacienda expresó su desacuerdo con los planteamientos del legislador y dijo que las comparecencias deben realizarse en un marco de respeto.