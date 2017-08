"El Chapo" quiere contratar nuevos abogados

NUEVA YORK, EU(AP)

El narcotraficante mexicano, Joaquín "El Chapo" Guzmán, quiere contratar a nuevos abogados en su caso de narcotráfico en Estados Unidos, pero hay preguntas sobre cómo se les pagará.



Guzmán se presentará este lunes en un tribunal federal en Brooklyn, donde se espera que un juez dé respuesta a preguntas sobre si puede reemplazar a sus abogados defensores públicos por abogados privados.



Su equipo legal actual ha pedido garantías a los fiscales de que si contrata a los abogados privados, el gobierno no solicitará posteriormente la pérdida de honorarios legales basados en argumentos de que el dinero provenía de sus estimados 14 mil millones producto de la venta de drogas.



Los fiscales han argumentado que los contribuyentes no deberían tener que pagar por su defensa.



Uno de los abogados privados que trabajaban con Guzmán defendió con éxito a John "Junior" Gotti, hijo del notorio jefe de la familia del crimen organizado, en un juicio en 2005.



En entrevistas telefónicas con The Associated Press la semana pasada, el abogado, Jeffrey Lichtman, dijo que está más preocupado de que el tribunal firme el cambio de abogados que los honorarios legales.



"Voy a entrar en el caso de todos modos", dijo Lichtman.



En cuanto a sus impresiones de Guzmán dijo: "Él es encantador, divertido, muy inteligente. No juzgo a nadie por lo que leo en los periódicos”.



México extraditó a Guzmán en enero a los Estados Unidos, donde se declaró inocente de cargos de narcotráfico y de que el cártel de Sinaloa blanqueó miles de millones de dólares y supervisó una campaña despiadada de asesinatos y secuestros.



La defensa ha afirmado que lo tienen en condiciones inhumanas y demasiado restrictivas en una cárcel de alta seguridad en Manhattan conocida por albergar a mafiosos y terroristas.



El gobierno ha argumentado que sus estrictas condiciones de cárcel son apropiadas para alguien que escapó de la prisión dos veces en México, incluyendo una vez a través de un túnel de 1,6 kilómetros de largo excavado en la ducha en su celda.



Los fiscales dijeron que incluso mientras estuvo tras las rejas en México, Guzmán usó mensajes codificados, sobornos y otros medios para controlar su cártel de Sinaloa y orquestar sus rupturas.