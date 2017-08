Dice PGR que presentará a inculpados en caso Odebrecht a la justicia

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

La Procuraduría General de la República y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, reconocen el interés periodístico, de meses atrás, en torno al presunto caso de corrupción Odebrecht-Braskem y que ha incluido varias de las revelaciones periodísticas de la prensa nacional e internacional en las respectivas carpetas de investigación.Dadas las consultas de varios medios el día de hoy, a esta dependencia, es que se informa lo siguiente, misma que tiene como límite el no poner en riesgo las investigaciones que se están llevando a cabo y la eventual presentación de los inculpados ante la justicia federal:1.- La PGR a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, (Seidf) ha estado en constante comunicación con las autoridades de Brasil para recabar los datos que éstas poseen respecto de la empresa Odebrecht.2.- La Fiscalía brasileña ha ido variando la fecha de entrega de la información correspondiente y no ha ofrecido una nueva fecha a México. Ha argumentado que el caso se está desahogando ante el Tribunal Superior de Brasil. Esta semana en la reunión de fiscales latinoamericanos, que se realizará en la Ciudad de Puebla, esperábamos a la representación brasileña, pero hoy ha cancelado su asistencia. En esta reunión, varios de los fiscales que investigan el caso de corrupción de referencia tendrán oportunidad para intercambiar información.3.- Respecto de los hechos en México, en diciembre 2016, las empresas brasileñas Odebrecht y Braskem se declararon culpables ante la Corte Federal del Distrito de Nueva York de los Estados Unidos de América por haber pagado sobornos a funcionarios de varios países. En el caso de México a funcionarios de Pemex por 10 millones 500 mil dólares, en un periodo comprendido entre 2010-2014.4.- Dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 constan ya las declaraciones de 10 servidores públicos y 9 ex funcionarios de Pemex que intervinieron en la adjudicación de tres contratos de obra pública asignados al conglomerado brasileño. También se han tomado declaraciones a 3 directivos de la empresa, incluido a Marcelo Bahía Odebrecht, ex presidente de la empresa que lleva su nombre.5.- Representantes de las empresas brasileñas ofrecieron un acuerdo reparatorio, mismo que no fue aceptado y que bajo ningún supuesto inhibirá el sancionar administrativa y penalmente a los ex funcionarios y/o funcionarios públicos involucrados.6.- PGR-Seidf han realizado las diligencias en torno a esta investigación, así como la apertura formal de canales de asistencia jurídica internacional, especialmente con Venezuela, República Dominicana, Brasil y Chile, y de cooperación internacional para abrir las vías de comunicación correspondientes. La investigación continúa.La Procuraduría General de la República y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales manifiestan que, a pesar de no contar con la información de la fiscalía brasileña dado la asistencia internacional con otros países y en particular las diligencias que se están llevando a cabo con funcionarios de PEMEX y con los más altos directivos de la empresa brasileña, este caso será llevado hasta sus últimas consecuencias y directamente contra el o los responsables.La empresa Odebrecht habría pagado 10 millones de dólares al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y a cambio ganó una licitación de 115 millones de dólares para hacer obras en la refinería en Tula, Hidalgo, según documentos obtenidos por el diario brasileño O Globo.Según señala el diario en su edición de este domingo, el ex director de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, comenzó a hacer los pagos en marzo del 2012, cuando Lozoya Austin era uno de los integrantes del comité de campaña del actual presidente Enrique Peña Nieto, y se extendieron hasta el 2014.Según declaraciones de De Meneses Weyll, publicadas por el diario, el primer pago a Emilio Lozoya fue de 4 millones de dólares y se realizó a principios del 2012, cuando Peña Nieto encabezaba las encuestas electorales.Según el diario brasileno, una vez que la empresa Odebrecht ganó la licitación por 115 millones de dólares para realizar obras en la refinería, se realizaron los pagos siguientes a Lozoya Austin.Lozoya salió de Pemex a principios de 2016, pero el dinero referente al proyecto de la refinería en Tula ya había sido pagado a Odebrecht.Emilio Lozoya Austin, dirigió a Pemex de 2012 al 2016.