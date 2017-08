Oposición en Venezuela rechaza amenaza de Trump

WASHINGTON D.C. (AP )

Las noticias más recientes sobre la gira del vicepresidente estadounidense Mike Pence por Latinoamérica. Todas las horas son locales:



___

14:45

La principal coalición de la oposición venezolana emitió una tímida crítica contra la declaración de Donald Trump sobre el uso de una “opción militar” contra Venezuela.



En un comunicado difundido el domingo, la Mesa de Unidad Democrática señaló que “rechaza el uso de la fuerza, o la amenaza de aplicar la misma, por parte de cualquier país en Venezuela”.



La declaración no menciona directamente los comentarios de Trump del viernes, que alarmó muchos países en la región _incluidos aliados de Estados Unidos como Colombia. El vicepresidente Mike Pence viajó el domingo de Washington a Colombia para reunirse con el presidente Juan Manuel Santos.



El comunicado de la oposición también rechazó la influencia de Cuba en el territorio venezolano.



El gobierno de Venezuela ha sido severo con la oposición, y los líderes de la Mesa de Unidad Democrática son unos de sus principales objetivos, en especial desde la instauración la semana pasada de una Asamblea Constituyente más poderosa que cualquier otra institución del Estado.

___

12:20

Un republicano del Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos intentó enfriar el ambiente generado por la reciente advertencia del presidente Donald Trump de que no descarta una “opción militar” para resolver la crisis política en Venezuela.



“No tengo la menor idea de por qué usaríamos la fuerza militar en Venezuela”, dijo el senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham.



El senador subrayó que es “un tipo bastante militarista” y sabe que las tropas estadounidenses están en lugares como Afganistán, Siria, Irak, Corea del Sur y Europa.



¿Y Venezuela?



“Estoy dispuesto a discutirlo, pero a fin de cuentas, nuestros militares deberían ser desplegados donde haya un interés de seguridad nacional que pueda ser articulado con los estadounidenses. No veo cuál sería en Venezuela, en términos de fuerza militar”.

___

12:00

El director de la CIA Mike Pompeo dijo que cuando el presidente Donald Trump planteó la posibilidad de medidas militares de Estados Unidos en Venezuela, en realidad trataba "de dar al pueblo venezolano esperanza y la oportunidad de crear una situación en la que la democracia pueda ser restaurada".



Pompeo agregó que Venezuela "podría convertirse en un gran riesgo" para Estados Unidos si alcanza mayores niveles de caos.