"La grúa le pegó a unas columnas y todo se cayó"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

“Nosotros andábamos trabajando y a la hora de que la pluma estaba volando una columna para sentarla le pegó a las otras y se cayó todo para abajo; los que andaban trabajando no se dieron cuenta de nada, yo era uno de los que estaba arriba, me pasó testereando una esquina y de ahí ya no supe nada”, contó Hilario Guerrero Pérez después de salir del hospital.



Hilario es uno de los seis lesionados que fueron trasladados a la Cruz Roja de Polanco tras el derrumbe que se registró este lunes en la Plaza Olivar, en la delegación Álvaro Obregón. No recuerda mucho del incidente, solo que al caer buscó un lugar para resguardarse y poderse salvar.



“Quise desatorarme de donde estaba y orillarme para asegurarme, porque pensé que a lo mejor se caería todo”, recordó el hombre, quien fue dado de alta tras dos días de estar hospitalizado; salió del hospital a pie, aunque con dolor al caminar.



El último momento en su memoria de ese día es que tras el derrumbe muchos de los trabajadores corrieron para intentar auxiliar a los demás.



“Los demás [trabajadores] corrieron para todos lados, unos se traumaron porque a la mera hora no sabían qué hacer, pero escuchaban a la gente que se quedó abajo y gritaban que los auxiliaran”, explicó.



Hilario y Marco Antonio Ruiz, otro de los lesionados, fueron dados de alta desde la noche del martes, pero tenían que pagar, por lo que los familiares esperaron a los representantes de la empresa donde ambos trabajaban para finiquitar las cuentas. Fue hasta ayer que hicieron los trámites para que salieran.



Junto a su esposa Ernestina Antonio y su pequeña de tres meses de edad, Hilario se retiró, cerca del mediodía, del hospital en Polanco para irse a su casa en el municipio Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.



Una hora más tarde Marco Antonio salió; él estaba en shock, no podía hablar y se le dificultaba caminar, por esta razón sus familiares solicitaron un taxi para trasladarlo a su casa. Marco es originario del estado de Chiapas y desde hace dos años él y su hermano se mudaron a San Mateo Nopala, en el municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México.



Marco Antonio y su hermano Abelardo Ruiz Ruiz trabajaban en la obra de la Plaza Olivar; ambos quedaron lesionados tras el derrumbe, Abelardo de 32 años fue trasladado al Hospital de Trauma Sur del Instituto Nacional del Seguro Social (IMSS), donde se reporta estable y consciente, pero con traumatismo craneoencefálico y contusiones en la pierna derecha.