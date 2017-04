México detiene a sospechoso de asesinar a agente fronterizo

PHOENIX, Arizona(AP )

Las autoridades mexicanas detuvieron al presunto responsable de haber asesinado en 2010 a un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, cuya muerte puso en evidencia una fallida operación de rastreo de tráfico de armas por parte del gobierno estadounidense.



Un comunicado conjunto emitido el jueves por la Secretaria de Marina-Armada de México y la Procuraduría General de la República precisó que el sospechoso en el asesinato del agente Brian Terry fue arrestado el miércoles por marinos mexicanos cerca de los límites entre los estados de Sinaloa y Chihuahua, una región montañosa conocida por la actividad de narcotraficantes.



Según el comunicado, el sospechoso está detenido mientras se realizan los trámites de su extradición.



La declaración no identificó al sospechoso por su nombre completo, pero un funcionario federal mexicano confirmó que se trata de Heraclio Osorio Arellanes. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hacer declaraciones de manera oficial.



Osorio Arellanes era uno de dos hombres que estaban fugitivos por el asesinato de Terry, de 40 años de edad. Su muerte expuso la existencia de la operación "Fast and Furious" (Rápido y Furioso), según la cual agentes del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF por sus siglas en inglés) permitieron que organizaciones criminales compraran armas en Estados Unidos, con la intención de rastrear sus operaciones.



Sin embargo, el ATF perdió la mayor parte de las armas, entre ellas las dos que fueron encontradas en el lugar donde Terry fue asesinado. La operación desencadenó una tormenta política.



Otros cuatro hombres involucrados en el asesinato fueron hallados culpables o se declararon culpables en un tribunal federal por cargos de asesinato.