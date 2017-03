La coordinadora es Padierna: Alejandra Barrales

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, afirmó que en este momento la senadora Dolores Padierna es legalmente la coordinadora del grupo parlamentario perredista en el Senado.



"Para nosotros la señal positiva es que el senador (Miguel) Barbosa haya sido sensible a la decisión del partido y en este momento ya no sea más el coordinador" dijo Barrales.



En entrevista realizada en un hotel capitalino, tras reunirse en privado con el senador Raúl Morón, a quien una parte de la bancada anunció hace unas horas como nuevo líder de bancada, la dirigente perredista insistió en que el PRD respetará lo que decidan sus legisladores .



"Nosotros no tenemos preferencia. Lo que sí hacemos énfasis es que deben ser los militantes del PRD los que voten", aclaró, en referencia a que a Morón lo habrían apoyado legisladores que no son perredistas.



"En este momento la senadora (Padierna) es la que está a cargo de la coordinación" insistió Barrales, quien en este momento se reúne en privado con la propia Padierna y el senador Luis Sánchez Jiménez.