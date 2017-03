Conagua garantiza abasto en el País para 2017 y 2018

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El abasto de agua está asegurado para el País durante este año y el siguiente, aseguró Roberto Ramírez de la Parra, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).



Al término de la quinta edición de la Carrera del Agua, realizada este domingo en la Ciudad de México, el funcionario señaló que las presas a nivel nacional se encuentran en muy buen nivel, y el único lugar donde tienen reportado problemas con el líquido es en el estado de Oaxaca.



“La mayoría de las presas en nuestro País se encuentran a muy buen nivel. Hoy tenemos agua suficiente para poderle dar a la población durante este año 2017 y también 2018”.



“El único lugar donde en este momento estamos teniendo un problema de estiaje mucho más prolongado, en donde ha llovido por debajo del promedio en esta época del año y donde normalmente llueve con los frente fríos, es Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, es una zona que en este momento sí sufre de baja lluvia”, explicó Ramírez de la Parra.



El director de la Conagua aclaró que el desabasto del líquido no lo está sufriendo la población en general, sino la actividad agrícola.



Al hablar sobre las condiciones de estiaje para este año en todo el país dijo: “Lo que estamos haciendo es un programa de pozos emergentes precisamente para poder dotar de agua al tema del riego, no tanto para la población, puesto que ese es un tema que está cubierto. Lo que estamos buscando es que el tema de riego agrícola no se pierda”.



Cuestionado acerca de los reportes de desabasto en algunas delegaciones de la capital del país, Ramírez de la Parra dejó en claro que esa es competencia directa del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex).



“Nosotros en la Conagua otorgamos el agua en bloque [del Sistema Cutzamala], el Sistema de Aguas de la Ciudad de México tendrá que responder esas cuestiones [de desabasto]. Nosotros no vemos eso, sólo entregamos agua para cubrir esa población”, agregó el funcionario federal.



Lo que sí han hecho, matizó director de la Conagua, es platicar con las autoridades capitalinas para aumentar el caudal del Sistema Cutzamala en esta época de estiaje, que se prolonga hasta el mes de junio.



El funcionario dijo que en la quinta edición de la Carrera del Agua participaron aproximadamente cuatro mil 200 personas, entre los que destacaron el propio Ramírez de la Parra y Rafael Pacchiano Alamán, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.



La competencia tuvo dos modalidades, de seis y 12 kilómetros. Los ganadores en los 12 kilómetros fueron Yésica Vélez Gutiérrez en la categoría femenil, y en la varonil, Abel Pérez Martínez.



En los 6 kilómetros se impusieron Fabiola Montaño Pomposo y Alexis Trujillo Ortega.



“El objetivo de organizar este tipo de carreras, es hacer conciencia en la sociedad de que tenemos que cuidar el agua, puesto que es un recurso con el cual no podemos dejar de vivir”, expresó el director de la Conagua.