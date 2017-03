AMLO viaja a NY; llama a firmar documento en defensa de migrantes

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, insistió en su llamado a firmar el documento virtual que tiene como propósito defender a los migrantes mexicanos en Estados Unidos y cuyas firmas se presentarán en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



En un mensaje difundido en Twitter, López Obrador escribió: Como decía Zapata: "El que no tenga miedo, que pase a firmar".



“Quieren firmar, hay que preguntar, para no equivocarnos lo mejor es preguntar en todo, no somos sabiondos, sabelotodos, hay que actuar con humildad, pero sí hay que firmar para defender a nuestros paisanos migrantes”, señala en un video difundido en la red social.



El líder de Morena hizo referencia a la petición difundida en la página de peticiones Avaaz.org en la que demandan a la CIDH medidas cautelares contra la construcción del muro en la frontera con México y las “deportaciones racistas”.



El objetivo, como había señalado en mensajes anteriores, es juntar 10 mil firmas y presentarlas el próximo miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Estados Unidos.



Este lunes, López Obrador encabezará una asamblea informativa en el Auditorio de Nuestra Señora de Guadalupe, en Nueva York, Estados Unidos.



Mañana martes, se reunirá con el comisionado de la ONU.



El miércoles 15 de marzo presentará una denuncia en contra de las órdenes ejecutivas del presidente estadounidense, Donald Trump, en la CIDH, en Washington.