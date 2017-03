Detención de Flavino Ríos fue "decisión política": PRI-Veracruz

XALAPA, Veracruz(SUN)

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Renato Alarcón, calificó como una “decisión política” la detención del ex gobernador interino de Veracruz, el priista Flavino Ríos Alvarado.



En conferencia de prensa, el líder partidista dijo que el arresto de su “militante priista distinguido”, deja en evidencia que en Veracruz todos los que disienten de la manera de pensar del actual gobernador, el panista Miguel Ángel Yunes Linares “vivimos en un estado de persecución política permanente”.



“Ríos Alvarado, reconocido abogado, notario público y político de amplia trayectoria en el Estado de Veracruz (…)es un político profesional, militante priista distinguido, producto de la meritocracia y la congruencia, que en todos los cargos que ha desempeñado se ha caracterizado por su disposición al diálogo, la construcción de acuerdos y el respeto a la ley”, dijo.



Denunció que la Fiscalía General del Estado es una herramienta del poder que transgrede la ley y acomoda sus investigaciones al servicio de la política partidista.



Demandó una revisión inmediata de la actuación de la Fiscalía, de su titular, Jorge Winckler y de todos aquellos funcionarios que están involucrados en “esta evidente transgresión a la ley”.



Además, exigió que en todas aquellas denuncias en las que está involucrada la “familia en el poder” o actores que son protegidos por ellos mismos, se actúe con la misma celeridad y rapidez.



Y llamó a los priistas a convertirse en una oposición real, pues dijo que no pueden seguir estáticos mientras se violan los derechos y garantías de los ciudadanos.



“Ha llegado el momento de que los priistas seamos una oposición real y contundente en Veracruz; no podemos ser partícipes y mucho menos permanecer estáticos mirando cómo se violan los derechos y garantías de éste o de cualquier ciudadano”, sentenció.



Acompañado por todos los integrantes del Comité Directivo Estatal del PRI, manifestó que ante el escenario de persecución política, con una agenda electoral clara, han decidido asumir una posición crítica.



“Y denunciamos la actuación de un Gobernador que utiliza la Fiscalía General del Estado, todo el aparato de seguridad y probablemente alguna parte del Poder Judicial, para sus objetivos insaciables de venganza y el intento desmedido de amedrentar a la oposición”, acusó.



Pidió a los priistas, como oposición, a contener el poder autoritario, populista y mediático que el Gobernador ejerce, con el único objetivo de enrarecer el clima político de la entidad y construir un mandato de poder absoluto.



“Desde esta trinchera, respetamos lo que nos ha enseñado la historia del mundo: nadie es poseedor de la verdad absoluta y nadie, nunca, debe usar el poder para intereses mezquinos”.