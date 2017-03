"Ola, yo te asalté"… Coquetea ladrón con su víctima

MONTERREY, NL(SUN)

Después de presuntamente robarle a una joven su teléfono celular, un sujeto tuvo el atrevimiento de mandarle una solicitud de amistad en Facebook para ofrecerle disculpas y coquetear con ella.



Una vez que la afectada, una joven de 22 años de edad que usa el nombre de “Debas Chávez” en la red social, aceptó como contacto al sujeto, quien se hace llamar “Ckarlos Ozvaldo”, éste le ofreció una disculpa.



La misma “Debas” publicó la conversación que sostuvo con el confeso ladrón: “No les había contado que la semana pasada me asaltaron en la esquina de mi casa, y todavía el pend... tiene el descaro de agregarme a face y decirme esas cosas jajajajaja noc si me dió risa, miedo, o si me enamoré jajajaja, y todavía muy orgulloso me dice que el fue el que me asaltó hmm, muerto de hambre chin.. (sic)”.



- Ola yo te asalte.

- Y qué quieres-, preguntó la chica.

- Pedirte una dizculpa por k la vdd estas muy guapa y me gustas.

- Jajajajajajajajaja dame el pin... celuar.

- Pero si te gusto yo ?

- No

- O te lo cambio por un bezillo.







La conversación ha sido compartida más de 29 mil veces y ha generado más de 5 mil comentarios y saludos de diversos países como Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador y Argentina.



Posteriormente, la joven se rió del hecho de que alguien le hizo una página al sujeto que le robó el celular.



“Ueeeei ya hasta le hicieron página al uei que me robo el celular jajajajaja no ma..., somos bien famosos los dos gracias a nuestra historia de amor jajajajajajaja”, comentó Debas Chávez.







Hasta el domingo, la joven no había aclarado si presentó denuncia formal del hurto ante las autoridades correspondientes.