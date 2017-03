A prisión, ex gobernador de Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El ex gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos, fue internado este domingo en el penal de Pacho Viejo.



Su reclusión fue ordenada por la juez Alma Aleyda Sosa Jiménez, tras ser acusado de los delitos de tráfico de influencias, encubrimiento por favorecimiento y abuso de autoridad.



El abogado de Ríos, Gerso Villegas, consideró que su reclusión no es definitiva, ya que aún puede hacer uso de algunos medios de defensa.

Informó que la audiencia de vinculación a proceso se llevará a cabo el próximo 18 de marzo.



La Fiscalía General de Veracruz solicitó a la juez otorgar a Ríos prisión preventiva durante un año, la duración máxima de esta medida cautelar.



“Momentáneamente ordenó la juez eso y el año de prisión es lo que pide la Fiscalía, pero estamos en condiciones de llevar a cabo la defensa”, dijo Villegas.



El Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, confirmó que la detención de Ríos fue motivada por haber facilitado un helicóptero al ex Gobernador Javier Duarte, quien todavía se encuentra prófugo.



Clama inocencia

Flavino Ríos aseguró que es inocente de los cargos que le imputa la Fiscalía de Veracruz por haber facilitado un helicóptero al ex gobernador Duarte.



En una entrevista radiofónica, el ex funcionario reconoció que es acusado de incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias.



“Supuestamente fue por el préstamo de un helicóptero al ex Gobernador. Voy a demostrar que soy inocente, que no tengo responsabilidad de nada, tan es así que andaba yo solo, ando solo”, expresó Ríos.