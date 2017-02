Víbora muerde a hombre en parte íntima en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas(SUN)

Un hombre fue mordido en dos ocasiones en su parte íntima por una víbora venenosa en el municipio de Villaflores, informó la Secretaría de Salud.



Detalló que los hechos ocurrieron el pasado domingo, en un comunicado, explicó que Humberto Velázquez Barrientos, de 40 años de edad, fue mordido en dos ocasiones en su parte íntima “cuando se encontraba en su propio domicilio”, en la colonia Solidaridad.



Socorristas de la localidad atendieron a Humberto para luego trasladarlo hacia el hospital Bicentenario, donde le suministraron suero antiviperino, por lo que el lesionado “ya se encuentra fuera de peligro aunque permanece bajo observación médica”.



En redes sociales se desató una polémica porque cuando vieron la foto de la víbora que atacó a Velázquez Barrientos, usuarios aseguraron que no era una nauyaca, como se había dicho, que no se trataba de una víbora de la familia viperidade, “sino de una especie conocida como Conophis vittatus (…) que si bien posee una saliva tóxica, puede ocasionar reacciones desde moderadas hasta severas en humanos”, dijo Luis A. Álvarez, un biólogo que trabaja en una reserva ecológica.



“Si le aplicaron el antídoto, creo que habría que prestar atención a la salud del señor, más por el medicamento que por la mordida, pues a reserva del tipo o generación del suero, podría tener efectos secundarios. Habría que ver cuántas dosis le suministraron”, agregó.



Un promotor turístico en la selva Lacandona, José Baldominos, explicó que suministrar un antiviperino a una persona que ha sido mordido por una víbora, sin saber si ésta es venenosa, “es peligroso”.



Agregó que la víbora que mordió a Humberto es conocida como “ranera” en la selva, “pero no es mortal para el humano”.



Sin embargo, la Secretaría de Salud dijo que la víbora es una nauyaca, una de las más venenosas de Mesoamérica.



En diciembre, una mujer perdió la vida por la falta de suero antiviperino en una clínica de la selva.