PRI va contra conductas corruptas y monopólicas: Beltrones

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Al presentar el dictamen de la mesa de visión de futuro durante la Asamblea Nacional del PRI, el ex dirigente del tricolor, Manlio Fabio Beltrones sostuvo que su partido va contra conductas corruptas y monopólicas.



En la XXII Asamblea Nacional del PRI realizada en el Palacio de los Deportes ante más de 10 mil priístas, el ex líder del partido explicó que la visión de futuro está dirigida a pensar en México en una economía vigorosa, fundada en un mercado interno fuerte.



"Construir un sistema con igualdad de oportunidades, no de conductas corruptas y monopólicas.



"La mesa de visión siempre estuvo dirigida a pensar en un México con una economía vigorosa, capaz de generar empleos productivos, con una economía sostenible, una economía fundada en un mercado interno fuerte", expresó.



El eje de visión de futuro tiene mucho que ver con lo que la organización de las Naciones Unidas especifica, la agenda 20-30, pero -dijo- la mejor agenda del priismo es en 2018, para hacer viables todas las acciones que se aprobaron en las mesas.