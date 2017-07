Afores multadas causaron daños por 338.9 mdp

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dio a conocer que las cuatro afores que incurrieron en prácticas monopólicas absolutas provocaron un daño de 338 millones 867 mil pesos.



Derivado de ajustes por las agravantes e intencionalidad de los actos que ejecutaron esas cuatro administradores (Banorte XXI, Profuturo, Principal y Sura), el órgano antimonopolio impuso una multa de mil 157 millones de pesos.



Profuturo y Sura tuvieron multas por 325 millones 749 mil pesos y de 273 millones 619 mil, respectivamente, por participar en prácticas anticompetitivas.



Banorte XXI tuvo una reducción de la multa de 482 millones 834 mil pesos, a 300 millones, por adherirse al programa de inmunidad.



En tanto, los 75 millones 590 mil pesos de sanción de Principal fueron impugnados, por lo que se sigue el proceso legal.



Según la Cofece, la Afore Profuturo fue la que mayor perjuicio causó porque sus directivos se coludieron con representantes de otras afores para repartirse el mercado, lo que se calculó en un daño por 144 millones 356 mil pesos y el cálculo de su multa fue de dos veces y media más de esa cifra.



La segunda afore que más daño provocó fue Banorte XXI, con 107 millones 208 mil pesos, aunque su multa fue más de cuatro veces mayor, por las agravantes.



Sura quedó en tercer lugar, con un daño por 68 millones 404 mil pesos, pero como se consideró que el agravante de intencionalidad fue mayor se le impuso una multa por 273 millones 619 mil.



Finalmente, a Principal se le calculó un daño de 18 millones 897 mil pesos, cifra que se multiplicó por dos para determinar el agravante, más la cantidad por intencionalidad, por lo que la multa se fijó en 75 millones 590 mil.



Las sanciones para los directivos de mayor monto fueron para José Eduardo Silva Pylypciow, de Profuturo, con un millón 950 mil; Enrique Ernesto Solórzano Palacio, de Sura, con un millón 350 mil, y Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez, de la Afore Banorte XXI, con 847 mil pesos.



La multa para Francisco Javier González Almaraz, también de Bancomer y Afore XXI, fue de 624 mil 969 pesos. Para Ricardo Villalobos Muro, de Bancomer y Afore XXI, 348 mil 224 pesos; Alfonso Gabriel Cajiga Estrada deberá pagar 483 mil 958 pesos. De Afore Principal, Marcelio de la Garza Cárdenas tuvo una sanción de 245 mil 248 pesos.



En total hubo cinco convenios entre las empresas de afores con lo que acordaron no realizar traspasos de cuentas de afores de trabajadores. Por ejemplo, entre 2012 y 2013 Profuturo no hizo 6 mil 175 traspasos a Bancomer, entre otros movimientos que identificó la Cofece. En el mismo lapso no se realizaron 3 mil 917 traspasos de Bancomer a Profuturo.



Afore XXI participó en tres convenios, Principal en dos, Profuturo en tres y Sura en dos, todos ellos para no realizar traspasos que se hicieron durante el periodo de 2012 a 2014.