Trump dice su hijo fue 'transparente' sobre nexos con Rusia

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente Donald Trump defendió el miércoles a su hijo, quien la víspera admitió que reaccionó con entusiasmo cuando se le informó durante la campaña que el gobierno ruso tenía “información dañina” sobre la rival demócrata Hillary Clinton.



Donald Trump Jr. fue “abierto, transparente e inocente” en sus tratos con Rusia, afirmó el mandatario el miércoles por la mañana. Reiteró su opinión de que la investigación es “la mayor cacería de brujas en la historia política”.

El martes, Trump hijo había revelado emails en que se le informaba que una abogada rusa tenía información proveniente de Moscú que sería perjudicial para Clinton.



En los correos, que el mismo Trump hijo colocó en Twitter, un publicista musical ruso le informa que podría reunirse con “una abogada del gobierno ruso” que tenía información perjudicial sobre Clinton como "muestra del apoyo de Rusia y su gobierno hacia el señor Trump". En los mensajes se le informa a Trump hijo que el gobierno tenía información que podría "incriminar" a Clinton.



"Me encanta", responde Trump hijo en uno de los emails.



Por su parte, el Kremlin negó el miércoles haber pedido a un empresario inmobiliario de Moscú y su hijo organizar una reunión entre la abogada rusa y Trump Jr.



Jay Sekulow, abogado del presidente Trump, dijo en una entrevista con el programa “Today” de la NBC que Trump hijo no violó ley alguna al aceptar esa reunión. Manifestó que el presidente no estaba al tanto del encuentro ocurrido en junio del 2016 y que no se enteró de ese intercambio de emails sino hasta “muy recientemente”.



Sekulow aseguró que el presidente no está siendo investigado por el ex director del FBI Robert Mueller, quien ha sido designado fiscal independiente para examinar las interacciones de la campaña de Trump con Rusia durante las elecciones. "De eso yo estaría aunque sea un poquito enterado, pues soy uno de los abogados”, aseguró Sekulow al programa "Good Morning America" del canal ABC.



A medida que el contenido de los emails causaba asombro en todo el mundo político, Trump hijo defendió sus decisiones en una entrevista con Fox News, asegurando que aceptó la reunión por “la vertiginosa velocidad” de la campaña presidencial y porque pensaba que la abogada tendría información válida sobre algún “escándalo que ha sido ignorado por la prensa” en torno a Clinton.



Afirmó que el encuentro “no sirvió para nada” y que nunca le informó a su padre porque “no había nada que informar”.



"Pensándolo bien, hoy en día probablemente yo haría las cosas de una manera un poco distinta", dijo Trump hijo.



Los demócratas expresaron su indignación y señalaron que los mensajes son prueba fehaciente de que hubo conspiración entre Rusia y la campaña Trump.



Adam Schiff, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, declaró que “todas las negaciones realizadas anteriormente por la campaña obviamente ahora tienen que ser vistas en otro contexto”.