En privado Trump se enoja por información de su hijo y Rusia

WASHINGTON(AP )

Las revelaciones sobre la reunión de Donald Trump Jr. con una abogada rusa durante la campaña presidencial del año pasado han sido un golpe para la Casa Blanca, que ha quedado distraída de su agenda a tiempo que su personal enfrenta una crisis relacionada con la familia del presidente.



El público no ha visto al presidente desde que regresó de Europa el sábado.



Pero en privado, Trump está furioso por los últimos acontecimientos y la mayor parte de su ira ha sido dirigida contra los medios de comunicación, no su hijo, de acuerdo con gente que ha hablado con él en los últimos días.



El único comentario que Trump hizo sobre el asunto durante gran parte del día fue a través de un breve comentario realizado por su portavoz Sarah Huckabee Sanders, quien dijo el martes que el presidente cree que su hijo es "una persona de gran calidad".



El miércoles por la mañana, Trump tuiteó que su hijo era "abierto, transparente e inocente", de nuevo refiriéndose a la investigación como "la mayor Cacería de Brujas en la historia política".



El presidente también cuestionó las fuentes de las noticias, aunque fue el propio hijo el que puso en Twitter cuatro páginas de mensajes electrónicos en los que se comunicó con un asociado para tratar de concretar una reunión con una abogada rusa.



La gran revelación de que Trump Jr. estaba ansioso de aceptar información del gobierno de Rusia fue un golpe fuerte para los atribulados asistentes de la Casa Blanca. Si bien el personal se ha acostumbrado a que un buen ciclo de noticias sea empañado por investigaciones sobre Rusia, asistentes de Trump y asesores externos reconocieron en privado que las revelaciones de esta semana se sintieron más serias.



En los mensajes electrónicos, el intermediario dice que la abogada tiene información negativa sobre la candidata presidencial Hillary Clinton y los datos son parte del esfuerzo del gobierno ruso para ayudar a Trump en la campaña. El hijo de Trump respondió: "Me encanta".



Este nuevo revés crea nuevas interrogantes sobre si la campaña de Trump tuvo alguna coordinación con Moscú durante la elección, acusación que el presidente ha negado durante meses. Y estas preguntas recaen mayormente sobre el círculo íntimo de la misma familia de Trump.



Siguiendo el patrón que se ha dado en la Casa Blanca durante el gobierno de Trump, la polémica ha desatado una nueva ronda de recriminaciones entre el equipo del presidente. Fuentes anónimas dicen que Trump ha cuestionado la asesoría que ha recibido de sus allegados, entre ellos el secretario de la presidencia Reince Priebus.



Sin embargo, las críticas han llovido sobre Priebus durante meses y las fuentes dicen que no parece ser inminente una reestructuración del equipo de mando.