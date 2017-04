Puede escoger entregarse a México o a EU

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La decisión de la extradición del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, podría depender de él mismo si se vale de una figura conocida como allanamiento voluntario, con la cual puede elegir ser entregado a cualquiera de los países que lo solicitan sin que Italia o la nación no elegida puedan oponerse.



Luego de ser detenido en Florencia, Italia, en cumplimiento de dos notificaciones rojas solicitadas a la Interpol, una por México por delitos contra la salud y otra por Estados Unidos por importación y distribución de drogas, "lavado" de dinero, fraude bancario y estructuración de operaciones de dinero, Yarrington espera en la prisión de Sollicciano que el proceso de extradición continúe y tendrá que trazar su estrategia legal, ya sea para prolongar su estancia en este país o para pedir ser entregado de manera voluntaria a cualquiera de las dos naciones que buscan juzgarlo.



Jorge Alberto Lara, ex subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), y Alberto Nava, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) coincidieron en que el allanamiento voluntario podría ser una táctica de Yarrington para ser entregado al país que le ofrezca más beneficios: México al ser la nación que lo busca por menor número de delitos y condena más corta o Estados Unidos, de donde puede sacar una posición ventajosa al aceptar ser testigo protegido y reducir sus condenas.



Lara comentó que existe la probabilidad de que la defensa del ex mandatario elija ser entregado a México porque lo busca por delitos menos graves, pero esto no significa que Estados Unidos no pueda seguir insistiendo en juzgarlo.



“Podría allanarse a una de las dos solicitudes de extradición y tendría que respetarse porque tiene una serie de derechos inherentes a la nacionalidad mexicana. En este posible escenario (de entrega a México), la justicia de Estados Unidos podría presionar, ya no a Italia sino a México, para también procesarlo en su territorio”, dijo.



Alberto Nava detalló que en ninguno de los casos los delitos prescriben y que cada nación puede solicitar de nueva cuenta la extradición.



“El hecho de que se conceda la extradición a Estados Unidos no significa que quede impune en México, simplemente se establece cuál es el orden en que va a ser juzgado. No prescriben los delitos. El gobierno mexicano tendría que esperar a que sea juzgado en Estados Unidos para realizar la solicitud de extradición”, afirma.



En caso de que Yarrington no se apegara al allanamiento, Italia tendrá que considerar los factores internacionales para tomar la decisión; en este caso es Estados Unidos quien tiene mayor posibilidad.



El ex subprocurador resaltó en este marco que “quien aportó mayor esfuerzo en esta detención, de acuerdo con lo que se ha divulgado, fue Estados Unidos más que el gobierno mexicano. Las autoridades se apegan al principio de doble criminalidad, que el delito exista en ambos países, que exista un tratado o que exista bilateralidad, entendida en un contexto de intercambio de inteligencia e información continua; en este caso, Estados Unidos e Italia tienen una relación madura en este aspecto”.



Lara enfatizó en que el gobierno estadounidense podría ejercer más presión y tener mayor preferencia porque “suele judicializar sus casos con mayor robustez en términos de información y de prueba, y se tiene que poner en la balanza el acervo probatorio de cada uno de los países”.



El proceso internacional contra Tomás Yarrigton está en la primera fase: fue detenido y se ha notificado su detención a los dos países que solicitaron la ficha roja.



Ambas naciones disponen ahora de 60 días para hacer la petición formal de extradición.



La defensa del ex mandatario priísta se valdrá de recursos jurídicos, ya sea para allanarse al País que elija o para ampararse contra su entrega y permanecer más tiempo en Italia.



Tras el resultado del proceso se entregará al imputado.



Este proceso puede durar tanto como el imputado agote sus recursos jurídicos y depende completamente del sistema italiano.