'Muy pronto', decisión final sobre construcción del muro: Trump

WASHINGTON D.C. (Agencias)

El presidente Donald Trump anunció hoy que su administración tomará “muy pronto” una decisión final sobre el proyecto ganador para la construcción del muro en la frontera con México.



Trump destacó sin embargo que aún antes del inicio de la construcción del muro en la frontera sur, Estados Unidos ha empezado a registrar un “increíble” descenso del 68 por ciento en la inmigración indocumentada al país.



“Nadie ha visto números así, es un récord, de hecho la gente ya no está intentando entrar porque sabe que no puede”, dijo en una entrevista con la cadena Fox Business Network.



El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, anunció la semana pasada que el número de personas detenidas tratando de cruzar de manera ilegal a Estados Unidos a través de la frontera con México “experimentó un “fuerte descenso” de alrededor del 71 por ciento este año.



Las autoridades detuvieron en marzo pasado casi 17 mil personas en la frontera Suroeste, en el quinto mes consecutivo de disminución de aprehensiones. Trump expresó que no obstante las cifras, continúa el plan de construir el muro. “Hay gente que dice: ‘Trump no va a construir el muro’.



Por supuesto, cien por ciento seguro que vamos a construir el muro". “De hecho tuvimos cientos de interesados, tuvimos muchos diseños, he visto 10 de los mejores, pero quiero ver más. Estamos analizando los diseños y vamos a tomar una decisión muy pronto”, añadió.



El plazo para la presentación de proyectos venció el 4 de abril. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que dispone de recursos para los prototipos de la barrera en la frontera con México, pero no para la construcción del muro mismo.



Más de 730 empresas expresaron interés en participar en el proyecto. El plan original del DHS era evaluar los proyectos y construir los prototipos a finales de la primavera o principios del verano en la zona de San Diego.



Cada prototipo tendrá una altura de cinco a nueve metros y una extensión menor a 10 metros y serán montados en San Diego.



El presidente Trump solicitó alrededor de mil 500 millones de dólares para el muro en el presupuesto suplementario de 2017 y anunció que solicitará otros dos mil 600 millones de dólares en el presupuesto regular del año fiscal 2018 que inicia el primer de octubre próximo.



Pero el liderazgo demócrata del Senado amenazó con paralizar el gobierno federal si los republicanos incluyen los fondos para el muro y para la contratación de más agentes migratorios y fronterizos.



El plazo para llegar a un acuerdo vence el 28 de abril. En respuesta, tanto el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, como el senador republicano Roy Blunt enviaron señales de que el dinero para el muro no será incluido en el presupuesto suplementario de 2017.