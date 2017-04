Trump dice que EU no va a meterse en Siria

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos no va a involucrarse directamente en Siria, pero que tuvo que tomar acción a causa de los ataques químicos en ese país.



Sus comentarios, transmitidos el miércoles en Fox Business News, se producen menos de una semana después de haber ordenado un ataque contra una base aérea del gobierno sirio basado en evidencia de que el régimen del presidente Bashar Assad atacó a civiles con armas químicas.



"Cuando vi eso, dije que teníamos que hacer algo", declaró el mandatario, quien también descartó un papel más profundo: "¿Vamos a involucrarnos en Siria? No".



Advirtió además que el presidente ruso Vladimir Putin —quien respalda a Assad— apoya a alguien que "es una persona realmente mala". Eso es "muy malo para Rusia" y "muy malo para la humanidad" y el mundo, dijo Trump.



El miércoles, Trump planeaba conversaciones en la Casa Blanca con Jens Stoltenberg, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), al tiempo que el secretario de Estado Rex Tillerson se iba a reunir en Moscú con el canciller ruso Serguei Lavrov.



Desde que Trump asumió la presidencia en enero, ha sido confrontado por aliados europeos que temen que su gobierno no ve a ser firme con Rusia.



Durante su campaña en el 2016, Trump dijo que decidiría si honraba el compromiso a proteger a las repúblicas del Báltico contra una agresión rusa sobre la base de si esos países "han cumplido su obligación con nosotros".



Trump no obstante ha dejado claro su apoyo a los aliados de la OTAN, aunque ha reiterado su posición de que los miembros europeos deben pagar su parte si quieren seguirse beneficiando de la alianza militar.



Putin le dijo a la televisora estatal Mir que las relaciones entre Moscú y Washington se han deteriorado en los primeros meses de la presidencia de Trump. "Puede decirse que el nivel de confianza a nivel de trabajo, especialmente a nivel militar, no ha mejorado, sino que se ha degradado", dijo el líder ruso en una entrevista el miércoles.



El vocero de Putin dijo que el presidente pudiera reunirse con Tillerson "si se decide que" Putin debe ser informado sobre las conversaciones entre el funcionario estadounidense y el canciller ruso.