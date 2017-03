Decretan un año de prisión preventiva a Flavino Ríos

XALAPA, Veracruz(SUN)

Un juez de Control le dictó al ex gobernador interino de Veracruz, el priista Flavino Ríos Alvarado, un año de prisión preventiva por los presuntos delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y encubrimiento.



Luego de ser detenido, el ex mandatario estatal fue puesto a disposición de un juez de Control quien le dictó como medida cautelar pasar un año en prisión en tanto se lleva su juicio al ser acusado de ayudar a huir al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.



La juez de control Alma Aleida Sosa Jiménez consideró acertados los argumentos de la Fiscalía General del Estado (FGE) que versaron en la posibilidad de que el ex funcionario duartista intentara sustraerse de la acción de la justicia.



En la audiencia que se realizó antes de las 11 de la mañana en los juzgados del penal de Pacho Viejo, la Fiscalía mostró sus argumentos para vincular a Ríos Alvarado con la huída del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.



La fiscalía relató que Flavino Ríos habría prestado un helicóptero del Gobierno del estado para que Duarte de Ochoa pudiera huir, apenas un día después de que presentara su licencia para defenderse de las acusaciones en su contra.



Por su parte, la defensa del gobernador interino Flavino Ríos Alvarado ofreció a la jueza de control pagar fianza y dejar "en prenda" su pasaporte, como garantía de que no se sustraerá de la acción de la justicia.



Al declararse inocente en la sala 2 de juicios orales en Pacho Viejo, el ex funcionario duartista aseguró que nunca lo han acusado de "pederastia", y por ello el delito es menor y pidió pagar fianza.



Sin embargo, la jueza consideró que no se violaron sus derechos fundamentales al ser detenido, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se realizará el próximo 18 de marzo a las 8 de la mañana.



Cabe destacar que apenas unas horas antes, el ex funcionario advirtió que al ser acusado de delitos considerados como no graves, esperaba salir de su detención unas horas después.