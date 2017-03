Más tiburones blancos parecen estar visitando Cape Cod

BOSTON(AP)

Muchos tiburones blancos están descubriendo lo que turistas saben desde hace muchos años: Cape Cod es un buen lugar para pasar el verano.



Un estudio de varios años sobre los depredadores marinos indica que la cantidad de tiburones en aguas de esta zona recreativa parece estar aumentando, dijo Greg Skomal, científico senior de la División de Marina Pesquera de Massachusetts, quien también es el experto en tiburones más reconocido del estado.



Pero eso no es razón para cancelar las vacaciones. Los tiburones andan en busca de focas, no humanos, y los pueblos están usando la información del estudio para mantener eso así.



"Cuánto tiempo se queda y a dónde va son las preguntas que estamos tratando de responder", dijo Skomal. "Pero para los pueblos, es un asunto de seguridad pública".



Usando avionetas y botes, investigadores observaron 147 tiburones blancos el verano pasado. Eso es un incremento leve en comparación al 2015, pero significativamente más alto que los 80 que se reportaron en el 2014, el primer año del estudio, pagado por la Preservación de Tiburones Blancos del Atlántico.



Más de la mitad de los tiburones blancos que se observaron el verano pasado no habían sido previamente documentados por este estudio.



Investigadores también etiquetaron a más de 100 para seguir su

recorrido.



El total de los tiburones blancos probablemente sea mucho mayor, porque científicos no pueden observarlos a todos, agregó Skomal.



Dos de los hallazgos más interesantes son el aumento de tiburones blancos jóvenes, y que parecen estar expandiendo su zona de nado.



Los tiburones blancos, hechos famosos por la película "Tiburón", de 1975, sobre un tiburón monstruoso que aterroriza a un pueblo ficticio de Nueva Inglaterra, están llegando a las aguas de Cape Cod para comer focas. Las focas, que antes se cazaron casi hasta que se extinguieron ahora son protegidas y se hallan en grandes cantidades.